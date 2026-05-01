El fútbol vuelve a mostrarle la cara más cruel al Céltiga

Álex reapareció como titular en el lateral izquierdo Gonzalo Salgado

El fútbol sigue siendo cruel con el Céltiga en este tramo final de liga. El equipo de Luis Carro, que mereció ganar por número y claridad de ocasiones, bajó el telón en casa con una derrota por 2-3 ante un Atlético Arteixo que asegura la tercera plaza de cara al play-off.

El partido fue muy entretenido, sobre todo en la segunda parte, con un carrusel de ocasiones locales. Pero el acierto en las áreas en ambos equipos fue muy distinto, al igual que sus dinámicas, que explican básicamente el resultado.

El Arteixo, con muchas variaciones en defensa ante la bajas de Iván y las molestias de Tomé y Agulló, arrancó con un ritmo de juego muy alto sobre el césped del Salvador Otero, una auténtica alfombra. Al Céltiga le costó igualar la intensidad de su rival en un partido que se libraba a toda pastilla, aunque todavía sin ocasiones.

El equipo de Posi, con la movilidad habitual de sus jugadores de ataque, como Jota y Otero, estaba cómodo en A Illa y enseñó los dientes cuando activó en banda derecha al joven Rubo. Un futbolista diferencial en la categoría que pide paso en alguna superior. En el minuto 28 se fue en potencia por la derecha y remató alto. Fue el primer aviso visitante. En el segundo, tres minutos después, llegó el 0-1. Perdió el balón Pedro Delgado en campo contrario y montó la transición el equipo coruñés con el mencionado Rubo en la derecha. Esta vez puso un gran envío al segundo palo a Otero, que controló y definió con el interior al palo contrario. Un buen gol.

Anxo en una acción del partido de esta tarde Gonzalo Salgado

De ahí al descanso el Arteixo bajó enteros y el Céltiga generó ocasiones y llegadas suficientes para empatar. Pero está en ese tramo de la temporada que la mala racha pesa más que los merecimientos. Pedro Delgado y Sobrido, tras dejada de cabeza de Adri, no acertaron en las más claras.

En el descanso Luis Carro dio entrada de Julio Rey, que al minuto de la reanudación dejó en el mano a mano con su pase a Nico ante el meta Carlos. El vigués definió abajo y el portero salvó con el pie. Difícil generar ocasiones más clarsa, aunque sí parecidas. Primero el 49, cuando Julio volvió a encontrar a Nico, que entró en área por la derecha y su disparo cruzado se perdió cerca del palo. Un minuto después, Nico completó su trilogía de oportunidades perdonadas. En otra acción rápida de ataque y con el Arteixo haciendo aguas. Esta vez recortó y remató abajo con la zurda, pero volvió a salvar Carlos con el pie.

Buen ambiente esta tarde primaveral en el Salvador Otero Gonzalo Salgado

El Céltiga estaba siendo muy superior en todo, salvo en el marcador. Posi, técnico visitante, movió el banquillo. Entró Íker Castro e inició una contra que estuvo cerca de ser el 0-2, pero el remate de Jota lo despejó en área pequeña Martín. En la jugada siguiente, con el partido enloquecido, Anxo fue derribado en área por Brais en una transición que inició Adri. El árbitro decretó penalti y el propio Adri, pichichi de la liga, hizo el 1-1.

El primer cuarto de hora de la segunda parte fue divertidísimo. El Céltiga siguió atacando y generando ocasiones. El meta Carlos hizo un paradón a disparo de Sobrido. Pero con los cambios decayeron parcialmente las llegadas, hasta que en el minuto setenta llegó el 1-2. En una acción de pizarra en un córner. El balón llegó a la frontal del área, donde el lateral Brais enganchó un disparo con la derecha ante el que nada pudo hacer Táboas. Fue un misil.

En el otro área, también en un córner, Arnosi perdonó el 2-2 de cabeza en área pequeña. El empate sí llegó en el 78. Marcos Blanco habilitó en la derecha a Marcelo, que puso un gran centro abajo al corazón del área que envió a la red Adri.

El Céltiga, lejos de conformarse, siguió volcado en su ofensiva. Perdonó el 3-2 al minuto siguiente, en un centro de Sobrido que no aprovechó Marcos. Muy clara fue también la de Adri en el 86, con un remate en el segundo palo que rechazó el portero Carlos, que fue el mejor de su equipo.

El partido le deparó un cruel desenlace a los locales. En el 89 perdieron un balón en mediocampo cuando se desplegaban ya en ataque y Rojo se quedó en el mano a mano ante Táboas, al que regateó antes de hacer el definitivo 2-3 a puerta vacía con algo de suspense, ya que el balón llegó a dar en el palo.

En el tiempo de aumento el Céltiga aún tuvo dos oportunidades muy claras. El disparo de Sobrido en área pequeña lo salvó un defensa en línea de gol. Y en la última acción, el portero Carlos detuvo un remate de Julio Rey a la altura del punto de penalti.

La afición rojiblanca despidió con un merecido aplauso a su equipo, reconociéndole el esfuerzo y el juego. La próxima semana acaba la liga en A Lomba. Habrá que ver si con el mismo infortunio o no.