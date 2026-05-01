El Céltiga quiere despedirse del Salvador Otero con una victoria

Adri Rodríguez, con 15 goles, está peleando por el pichichi de la categoría esta temporada Mónica Ferreirós

El Céltiga disputa su último partido de la temporada en el Salvador Otero al recibir esta tarde al Atlético Arteixo a partir de las 17.30 horas en la penúltima jornada de liga. Los locales ya no se juegan nada en la cita, pero quieren cortar su racha de derrotas y brindarle una alegría a su afición. El Arteixo, por su parte, llega a A Illa con la clasificación para el play-off ya en el bolsillo, pero quiere asegurar la tercera plaza con un triunfo, aunque también le valdrá el empate si hoy por la mañana el Estradense no consigue ganar en el campo del Compostela.

En los visitantes el técnico Alejandro Expósito “Posi” tiene las bajas de Fer Gordo, Iván, Álvaro Casas y Melo. Mientras que Agulló y Tomé son dudas, por lo que podría verse obligado a reconstruir prácticamente toda su defensa. El Arteixo es, junto al Arosa, el mejor equipo de la segunda vuelta. Ha ganado diez de sus últimos doce partidos, por lo que llega al Salvador Otero cargado de confianza y seguridad.

Luis Carro no puede contar con Carlos, Hugo y un Dani Prada que ya no está en el equipo. Además de Giráldez, sancionado. “Queremos romper la mala dinámica en la que estamos metidos. Es el último partido en casa y queremos disfrutarlo y dar buena imagen, como pasó hasta ahora”, comenta Luis Carro. Y es que pese a caer ante Alondras y Vilalbés en sus dos últimos partidos en el Salvador Otero, el Céltiga mereció más y siempre ofrece un alto nivel competitivo cuando juega ante su afición. “Esperemos que esta vez nos acompañe un poco la suerte y seamos capaces de sacar adelante el partido porque queremos regalarnos todos una última victoria en casa y disfrutarla”.

El Céltiga ha estado durante varios meses peleando por el play-off pese a ser un recién ascendido, pero ha cogido la mala racha justo en la parte decisiva. Acabar la liga con buenas sensaciones es ahora el único objetivo, ya que el equipo de Luis Carro logró la salvación con muchas jornadas de antelación.