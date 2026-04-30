El Portonovo elimina al Combarro con un gol de Lezcano y jugará la final de la Copa Diputación

El equipo de Minso Vidal ha ganado 21 de sus últimos 27 partidos entre liga y copa Gonzalo Salgado

El Portonovo jugará la final de la Copa Diputación. El equipo de Minso Vidal se impuso 0-1 en Poio al Atlético Combarro con un gol de Lezcano en el minuto 87 y prosigue su extraordinaria temporada, justo en una semana clave también para aspiraciones ligueras, porque el domingo recibe en Baltar al Atios y puede dejar sellada su presencia en la fase de ascenso y encaramarse al segundo puesto.

Como se preveía, el partido ante el tercer clasificado de Segunda Futgal, que venía de eliminar a Umia y Villalonga, no fue fácil. La primera parte fue muy igualada, ya que los locales estuvieron muy bien, aguantando el ritmo de su rival. A los cuatro minutos el meta visitante Joel salvó el 1-0 con una gran intervención con los pies. El Portonovo tuvo acercamientos peligrosos, el más claro fue un remate de cabeza de Mateo Presas antes del descanso.

La segunda parte ya fue un monólogo visitante, que hundió a su rival en su campo y dominó por completo. Fueron llegadas continuas del equipo de Minso Vidal, mientras el Combarro se defendió con orden y garra, buscando llevar el partido a los penaltis. Cuando parecía que ese sería el desenlace de la eliminatoria, un buen centro de Gael le cayó a Lezcano en el punto de penalti para volear al fondo de la red. El gol hizo justicia a los méritos visitantes, ya que el Portonovo fue superior ante un rival que dio causó una grata impresión.

En los arlequinados, que conocerán esta noche su rival en la final, que saldrá de la eliminatoria que disputan Progresistas y Alertanavia, jugaron los juveniles Roi Devesa, de titular, y Anxo Rodríguez, en la segunda parte.