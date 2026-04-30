El CB Dorna reúne a 18 equipos el sábado en el “I Encontro Baby Basket”

Presentación del Encontro Baby Basket que organiza el sábado el CB Dorna da

El CB Dorna presentó ayer en el Concello de A Illa la primera edición del “Encontro Baby Basket” que celebrará el sábado en el pabellón Torre-A Illa. El alcalde, Luis Arosa, estuvo acompañado por los directivos del club, como Jesús Otero o Javi Ribeirán, que se hicieron cargo del mismo hace un par de años.

El evento reunirá a 180 jugadores de edades comprendidas entre los 6 y los 8 años, en representación de casi una veintena de clubes que llegarán desde diferentes partes de Galicia. No tiene carácter competitivo, ya que prima el aspecto lúdico, en la que la iniciación al deporte de la canasta y la convivencia, en una larga jornada que comenzará a las 10 horas y se prolongará hasta las 18 horas, son los aspectos que priman en este novedoso campeonato.

El evento será mucho más que baloncesto, puesto que habrá un DJ en e exterior del pabellón, así como una zona de juegos lúdicos y también una carpa para que puedan almorzar tanto los participantes, a los que el propio torneo les facilita la comida, como los padres y acompañantes a través del menú que preparará la organización. Además tendrán a disposición el tren turístico para conocer A Illa.

“Para estes nenos o deporte é unha ferramenta, a competición é o de menos”, explica Jesús Otero. Hasta Arousa se desplazarán clubes desde Cluny, CB Brión, Peleteiro, CB Redondela, CB Vilagarcía, Urracas, CLB, Costa Ártabra, A Estrada, EDO Blanco Amor o BBCA, entre otros. Y también estarán los anfitriones del CB Dorna. “Non existen moitos torneos para estas idades, por iso decidimos facelo”.

El único objetivo es que los niños disfruten, para ello se volcarán los directivos del CB Dorna, cuya única preocupación es que la meteorología acompañe y que la lluvia no condiciones todas las actividades que tienen preparadas en el exterior del pabellón. Desde el Concello felicitaron al club por la iniciativa, mostrándole máximo respaldo.