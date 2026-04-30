Ana Abuín, Manuel Piñeiro y el Céltiga reciben la distinción al mérito deportivo de la Xunta

Ana Abuín y los directivos del Céltiga junto a Rueda | Carlota Blanco

El Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña acogió la gala de entrega de las distinciones al mérito deportivo de Galicia correspondientes a 2025, otorgadas por la Xunta. Fueron 51 las personas y clubes reconocidos por el gobierno autonómico con estos premios que se crearon en 2010 y se conceden anualmente.

Entre los premiados en esta edición estuvieron el Céltiga CF que hace unas semanas celebró su centenario, y la atleta Ana Abuín. veterana lanzadora de peso natural de Ribadumia y que reside en Vilagarcía, cuya carrera deportiva en su etapa master está cargada de éxitos a nivel autonómico y nacional. Además también fue distinguido Manuel Piñeiro Froiján, fundador del Caldas CF en 1972, cuatro años después de poner en marcha Deportes Piñeiro, tienda de ropa deportiva referente para todo tipo de disciplinas durante las últimas décadas.

Manolo Piñeiro recibe la felicitación de Alfonso Rueda da

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entregó las distinciones en A Coruña en un acto presentado por el periodista Terio Carrera. Todos los galardonados fueron propuestos por un jurado calificador, que tuvo en cuenta “la labor o trayectoria, notoria y ejemplar en el ámbito deportivo de Galicia, a las personas físicas o jurídicas y entidades que contribuyeron al crecimiento, promoción, fomento del deporte”.