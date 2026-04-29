Ribadumia acoge este sábado la segunda prueba de la Liga Provincial "O Noso Club 2026"

La prueba se presentó ayer en las instalaciones del Náutico O Muiño en Cabanelas Mónica Ferreirós

El Náutico O Muiño acogió la presentación de la II Regata de la Liga Provincial Pontevedra, que se disputa el sábado en Ribadumia y reunirá a 360 deportistas de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil a partir de las 15.30 horas en el puente de Barrantes.

El alcalde David Castro estuvo acompañado por el director deportivo del club anfitrión, José Manuel Vázquez, por el presidente de la Federación Gallega de Piragüismo, Fredi Bea, por la directora Territorial da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes en Pontevedra-Vigo, Blanca García-Señoráns, y por Xisela Aranda, directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra.

La prueba en Ribadumia será la segunda del calendario tras la celebrada el pasado fin de semana en Verducido, donde se impuso el Náutico de Pontecesures por delante del Náutico O Muiño. En Ribadumia estarán representados 21 clubes de la provincia, entre los que competirán As Torres (24 deportistas), Breogán (21), CP Portonovo (29), Cambados (21), Illa de Arousa (11), Náutico de Pontecesures (36) y los anfitriones del Náutico O Muiño (37).

La regata comenzará a partir de las 15.30 horas con la salida de los prebenjamines (K1 y C1), que recorrerán 1.500 metros al igual que benjamines y alevines, mientras que los infantiles afrontarán 3.000 metros. La última prueba está programada para las 19 horas y será la de Infantil A K1.