La Superliga 2 Oro, un caramelo envenenado para el Rotogal Boiro

El Rotogal Boiro es el único equipo gallego que logró clasificarse para la Superliga 2 Oro y su desplazamiento más cercano sería a Santander Damián Avilés

Peligra la presencia del Rotogal Boiro la próxima temporada en la Superliga 2 Oro, la segunda división del voleibol español que se transforma tras la reestructuración aprobada por la Federación Española, de forma que los mejores equipos de Superliga 2 se aglutinarán en un único grupo bajo la etiqueta de Oro, aumentando su nivel y ámbito geográfico, y los otros 24 equipos jugarán en dos grupos de Plata.

El equipo boirense se ganó en la pista su pase a la élite de la Superliga 2 tras completar una excelente temporada, en la que acabó tercero en liga, por detrás del CV Suac Canarias y del Intasa San Sadurniño, que son los dos que ascendieron a la Superliga, poniendo de manifiesto que el grupo A era, sin duda, el más fuerte de los tres. Pero ahora se está planteando renunciar a jugar en Oro debido a la exigencia económica a la hora de afrontar desplazamientos.

Al desaparecer el criterio de proximidad geográfica para organizar los grupos, el boirense sería el único equipo gallego en Superliga 2 Oro la próxima temporada, teniendo que viajar por toda España, pero recibiendo las mismas ayudas que los equipos de Superliga 2 Plata, ya que la Federación Española la considera la misma división pese a transformarla. Y los números no salen. Aumentan los gastos, lo que ahoga a clubes como el arousano, que tendría que doblar su presupuesto en desplazamientos respecto a esta temporada.

El club boirense está manteniendo reuniones con patrocinadores e instituciones, como Xunta, Diputación y Concello, para explicar la disyuntiva, ya que el presupuesto no alcanza dadas las circunstancias. En junio termina el plazo que otorga la Federación y deben tomar una decisión sobre su participación o no en Superliga 2 Oro. “Estamos preocupados”, reconoce el entrenador Chicho Alves. “Nos lo ganamos en la pista, pero a día de hoy lo vemos complicado”. Y es que los desplazamientos serían a Canarias (2), Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Castellón y Zaragoza, entre otros. “Es una liga muy cara”, reconocen.

La reestructuración asfixia al club boirense, referente gallego en trabajo de cantera y también de la selección española en categorías inferiores. No sólo es un freno al trabajo del club, supone un nuevo quebradero de cabeza de difícil solución.

El Club Boiro Voleibol sigue trabajando y manteniendo reuniones para recabar apoyos, sin que la Federación Española le pueda ofrecer una solución. Al contrario, ha creado una nueva liga cuyo ámbito geográfico y exigencia económica es como la máxima categoría, pero con ayudas de segunda.