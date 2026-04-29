El vilagarciano Nico Mindiola, convocado por la Selección Española Sub 14 para jugar el Torneo de El Albir

El vilagarciano Nico Mindiola en un partido con la Selección Gallega RFGF

El joven futbolista vilagarciano Nicolás Mindiola Abal vuelve a ser convocado por la Selección Española sub 14 para participar en un torneo internacional la próxima semana en Alfaz del Pi. El seleccionador David Cubillo dio una lista de 24 jugadores entre los que se encuentra el arousano, que tendrá la posibilidad de medirse a Turquía, Irlanda del Norte y Emiratos Árabes Unidos del 5 al 9 de mayo en el Torneo de El Albir.

El martes 5 de mayo España se enfrenta a Turquía a las 17 horas en el Albir Garden Resort. Los anfitriones vuelven a jugar el jueves a las 11 horas, ante Irlanda del Norte en el mismo escenario, mientras que cerrarán su participación el sábado día 9 ante Emiratos Árabes Unidos también a las 11 horas.

Nico Mindiola, nacido en el 2012, milita en la actualidad en el RC Celta y se inició en el Arosa hasta benjamines. Después pasó por el Umia antes de recalar la temporada pasada en el infantil B del Celta, donde lo reconvirtieron a delantero, posición en la que ha marcado 27 goles en lo que va de temporada con el Cadete B del Celta que milita en Gallega. Mindiola comparte convocatoria con jugadores del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal, Liverpool, Valencia, Espanyol, Sevilla, Cádiz, Levante, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Real Madrid.