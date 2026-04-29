El Portonovo busca el pase a la final de Copa esta noche ante el Combarro

El Portonovo afronta una semana con dos citas muy importantes Gonzalo Salgado

El Portonovo afronta una semana muy importante en la que decide su futuro en liga y copa. Esta noche a partir de las 21.15 horas se juega el pase a la final de la Copa Diputación, Visita en el campo de A Seca, en Poio, al Atlético Combarro, que marcha tercero en Segunda Futgal y está peleando con el Pontearnelas por el ascenso directo. Los locales eliminaron a Romay, Caldas, Amanecer, Umia y Villalonga en su camino a semifinales, por lo que no se lo pondrán nada fácil a los de Minso Vidal.

Los arlequinados están muy cerca de un título importante, ya no solo por el prestigio y el aspecto económico, también porque es una posible puerta de entrada a la Copa del Rey a través de la Supercopa, que jugarán la próxima pretemporada los campeones de cada torneo copero provincial. La otra semifinal enfrenta el jueves al Progresistas y el Alertanavia a partir de las 21 horas en el campo de Oural (Salvaterra).

El Portonovo completará una semana que tiene marcada en rojo en el calendario al recibir el domingo al Atios a las 18 horas en Baltar. Es la antepenúltima jornada de liga. En caso de victoria, los locales se situarían segundos, ya que su rival del domingo les aventaja en un único punto, además dejarían sellada de forma virtual su clasificación para el play-off. El equipo llega a la parte decisiva de la temporada con enorme ilusión y en un muy buen momento anímico y de juego. Todo esto se traslada también a la afición.