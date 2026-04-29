El CR Vilaxoán levanta el vuelo

El alcalde Alberto Varela recibió a la comitiva del club en el Concello Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía rindió homenaje al Club Remo Vilaxoán por sus éxitos en el Campeonato de España de bateles celebrado hace dos semanas en Álava, donde el equipo sénior masculino logró un histórico bronce codeándose con clubes ACT, el femenino acabó cuarto, y las alevines fueron octavas. Estas tripulaciones ya habían brillado en el Campeonato Gallego celebrado A Pobra, donde los bateles séniors se colgaron la medalla de plata.

El alcalde Alberto Varela, junto al concejal de Deportes, Carlos Coira, y otros miembros de la corporación municipal recibieron al presidente del club, Gelo Tarrío, y a los deportistas, para felicitarles por sus éxitos y reconocerles el trabajo.

El CR Vilaxoán está levantado el vuelo, a base de mimar y cuidar la cantera, que va aumentado para tratar de recuperar el auge que tuvo décadas atrás. De esa incesante y buena labor que se hizo hace años en el Preguntoiro salieron remeros de la calidad de Diego Suárez y Anxo Martínez, que tras militar muchos años en la élite de las traineras con Cabo de Cruz y cerrar su etapa en el remo, han vuelto esta temporada en un último baile para defender los colores del CR Vilaxoán en un batel junto a los carrilexos David y Ana Ponte, y el rianxeiro Julián Villanuestre, que sigue en la Eusko Label Liga en las filas de Ziérbena.

El alcalde hizo entrega de un obsequio conmemorativo al presidente Gelo Tarrío Gonzalo Salgado

“O bronce sabe a ouro”, reconoce el presidente. “Remamos a final con catro clubes ACT e superamos a dous deles”. La victoria en el embalse de Urrunaga, en Legutio, fue para Orio, “o Real Madrid do remo”, por delante de Donostiarra. Completó el podio Vilaxoán, que sigue dando pequeños pasos para reconstruirse y volver a contar con una trainera en el futuro, “que teña unha base de remeiros da canteira”.

En Álava también brilló la tripulación femenina. No en vano está formada por Laura Martínez, Valeria Suárez, Eva Patiño y Alba Pérez, que reman en ACT con Astillero y Donostiarra, también con Ana Ponte al timón. Estuvieron cerca de subirse al podio en la finald e Absolutas y desde el club también se le da enorme valor a su cuarto puesto en el Nacional, porque cuando un Campeonato de España se celebra en Euskadi están los mejores clubes y no hay renuncias.