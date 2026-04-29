El Club Olimpic clasifica a treinta taekwondistas para el Autonómico

La cantera del Olimpic logró su pase al Campeonato Gallego que se celebrará en A Coruña cedida

El Club Olimpic clasificó a treinta deportistas para el Campeonato Gallego de Taekwondo en Provincial Escolar de Técnica, Freestyle y Exhibición celebrado el domingo en Ponteareas.

El club que dirige Miguel Cuevas contará con amplia representación en A Coruña el próximo 9 dde mayo tras su exhibición en esta fase provincial. En la modalidad de poomsae, además de los numerosos clasificados, destacó el oro conseguido por Oliver Arosa en categoría individual, así como la medalla de plata en pareja junto a Nora Lages. En freestyle, Miguel Cuevas logró un meritorio tercer puesto en categoría cadete.

En la modalidad de exhibición, el equipo infantil, formado por Nora Lages, Oliver Arosa, Lucas Oliveira, Izan Fontenla, Antón Escobar, Marc Dorado, Denis Rubianes, Alexia Leal, Mariña Vieira, Julieta Torrado, Iria Daponte y Zaira Abal, obtuvo un segundo puesto.

Por su parte, el equipo cadete consiguió un quinto puesto, con los deportistas Miguel Cuevas, Aday Amoedo, Chiara Rey, Ainoha Ruíz, Iago Ferreirós, Lola Escobar, María García, Lucía Mondragón, Claudia Gómez y Valeria Gómez. El técnico del club, Miguel Cuevas, se mostró satisfecho con los resultados obtenidos y destacó la importancia de “seguir trabajando” de cara a los próximos compromisos.