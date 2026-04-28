Vilagarcía acogió una prueba del Campeonato Gallego de automodelismo cinco años después

El circuito de Trabanca Badiña reunió a 26 pilotos este fin de semana en la tercera prueba del Campeonato Gallego de Automodelismo da

El automodelismo regresó a Vilagarcía cinco años después con la disputa el fin de semana de la tercera prueba del Campeonato Gallego 1/8 TT, celebrada en el circuito de Trabanca Badiña de la mano del Team Pitufo RC. El trabajo de la familia Carballo Couso, con Jose Carballo como director técnico de la carrera, además de ejercer de mécanico del RCteam Carballo que pilota su hijo Javi, y el respaldo del Concello permitieron a la capital arousana disfrutar de un evento que reunió a 26 pilotos a lo largo del fin de semana, que compitieron en las categorías Nitro y Eco.

Todos ellos disfrutaron del espectacular circuito de Trabanca, que vuelve a poner en el mapa autonómico a Vilagarcía, y felicitaron al club anfitrión por su excelente organización. El boirense Yago de Iglesias fue el ganador en la categoría nitro, seguido el portugués Carlos Durães y el coruñés Cristian Villar. La suerte dio la espalda al local Javi Carballo, que en su debut en casa sufrió una avería mecánica con la rotura del depósito que le obligó a abandonar, cuando estaba en disposición de luchar por los puestos de podio.

En la categoría eco ganó el vigués Manu Pérez, por delante del vilagarciano Pedro Lueiro y de Luis González, de Porriño. El concejal de Deportes, Carlos Coira, acudió a la entrega de trofeos y agradeció el trabajo realizado por el club anfitrión, que ha recuperado el espectáculo del automodelismo para Vilagarcía tras luchar por acondicionar un circuito que encandiló a los participantes, deseosos de repetir en el futuro.