El Cortegada visita a su patrocinador, Mariscos Antón, antes de afrontar el play-off de ascenso

Las jugadoras conocieron como funciona el proceso de preparación del atún y de la vianda del mejillón en las instalaciones Son do Mar de Boiro da

La plantilla, cuerpo técnico y directiva del AD Cortegada visitaron esta semana las instalaciones de su patrocinador Mariscos Antón en Sabor de Mar en Boiro. "La visita fue sorprendente y enriquecedora para las jugadoras, tanto desde el punto de vista de la innovación y la investigación científica, como por todo el proceso de preparación del atún y de la vianda del mejillón para que llegue al mercado en las mejores condiciones", explican desde el club, a la vez que agradecen el respaldo " especialmente a Antón y todo su equipo por su hospitalidad y por recibirnos con tanto cariño".

Visita del AD Cortegada a las instalaciones de su patrocinador da

El encuentro se produce justo en la semana más especial de la temporada, ya que el sábado a las 19.30 horas en el pabellón Sara Gómez el equipo de Manu Santos disputa el partido de ida de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Liga Challenge. Enfrente tendrá al Alcorcón, que acabó segundo la liga regular, efectos de jugar por ascender, en el otro grupo. Las madrileñas consiguieron 20 victorias, las mismas que el GEIEG Girona, que jugará ante Maristas por la primera plaza de ascenso, y que el CB Claret valenciano, que se medirá a León, mientras que la otra eliminatoria medirá a Ibaizabal con Distrito Olímpico de Madrid, cuyo ganador se mediría al Cortegada en segunda ronda si las arousanas eliminan a Alcorcón.

Desde el club vilagarciano, a través de las propias jugadoras, hacen un llamamiento a la afición para acudir el sábado a animar al pabellón, dada la exigencia e importancia del partido.