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Deportes

Araceli Bugallo agranda su palmarés al subirse al podio en Oviedo y Madrid

La tiradora cambadesa ganó el Torneo Absoluto de Asturias y fue segundo en la Copa de España Máster

Gonzalo Sánchez
28/04/2026 12:38
Araceli Bugallo junto a sus compañeras del podio en la prueba celebrada en Oviedo
Araceli Bugallo junto a sus compañeras del podio en la prueba celebrada en Oviedo
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La tiradora cambadesa Araceli Bugallo sigue agrandando su palmarés tras subirse a lo más alto del podio en el Torneo Absoluto de Asturias y finalizar segunda en la Copa de España Máster de esgrima celebrada en Madrid. 

Araceli se desplazó a Oviedo la pasada semana para competir en el polideportivo universitario del CAU de Oviedo en el evento organizado por la Federación de Asturias y la universidad ovetense. La representante del Club Compostela Esgrima se enfrentó en un sistema de poules mixto con deportistas de Galicia y Asturias, mientras que las eliminatorias ya se dividieron en categoría masculina y femenina. En cuartos de final ganó a Lourdes Montes, del CAG de Xixón, por 15-8, mientras que en las semifinales se deshizo de Eva Díaz, del SADO de Oviedo, por 15-11. Bugallo derrotó en la final a Lucía Miranda, de Oviedo, por 15-12. 

Este fin de semana viajó a la Copa de España Máster, celebrada el sábado en el Club de Esgrima Madrid. En la modalidad de espada participaron 18 tiradoras de categorías II y III repartidas en tres poules. Ganó 5 asaltos y sólo cedió uno, por lo que accedió a los cruces con la condición de exenta en la primera ronda. En octavos venció a Clara Ruíz, del CE-TO de Toledo, por un tanteo de 10-6. En cuartos superó a Macarena Varela, del CETC de Madrid, por 10-7, y en semifinales se impuso a Cristina de Vargas, del VCE de Valladolid por 10-7. Araceli cedió en la final contra Rosa Con, del CECV de Vigo, por un marcador de 10-7. 

Tras esta dos competiciones, a la tiradora arousana sólo le restan los Campeonatos Gallegos de veteranos y absoluto para finalizar la temporada de esgrima. 

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