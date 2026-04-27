Victoria del Náutico de Pontecesures en la primera cita provincial en Verducido

La cantera del Náutico Pontecesures se llevó la victoria por clubes en Verducido cedida

El embalse de Verducido acogió el pasado sábado la I Competición de la Liga Provincial de Pontevedra “O Noso Club 2026”, una jornada que finalizó con el triunfo del Club Náutico Pontecesures. al sumar un total de 6.460 puntos. El segundo puesto fue para el Club Náutico O Muiño de Ribadumia, con 5.966 puntos, mientras que el tercer lugar lo ocupó el Club Cofradía Pescadores Portonovo, que sumó 5.627 puntos.

En la categoría prebenjamín K1, Mark Cabaleiro (CMDC Breogán do Grove) se llevó la victoria y en la prueba femenina el triunfo fue para Xiana Fabeiro (Náutico Pontecesures), por delante de Nuria Pérez (Illa de Arousa) y Daniela Somoza (O Muiño de Ribadumia).

En benjamín A femenino la victoria correspondió a Gala Rodríguez (Portonovo), seguida de Lía Jamardo (Pontecesures) y Daniela Pacheco (As Torres-Romería Vikinga). En benjamín B, el triunfo masculino fue para Brais Besada (Portonovo), con Lois Eiras (As Torres) tercero. En la categoría femenina, Adara Santiago (As Torres) y Dyednubia Lojo (Illa de Arousa) fueron segunda y tercera.

Las pruebas alevines ofrecieron finales muy ajustadas. En alevín A femenino ganó Noa Besada (Portonovo), seguida de Andrea López (Pontecesures) y Carla Recamán (EP Ciudad de Pontevedra). En alevín B masculino, Diego Miguéns (As Torres) fue el más rápido (00:07:24,77), con Diego Casal (Verducido) y Lois Rosada (Kayak Tudense) en el podio. En la prueba femenina, Nuria García (Verducido) logró la victoria por delante de

Carmen Pérez (O Muiño de Ribadumia) y Enma Piñeiro (Portonovo). Ya por la tarde se disputaron las regatas infantiles, con mayor distancia y exigencia. En infantil A K1 masculino, Noel Piñeiro (Portonovo) se llevó la victoria. Su compañero Enxo Rodríguez fue segundo en Infantil B, mientras que en la prueba femenina se subieron al podio Inés Villaverde (Pontecesures) y Ana Trigo (Cambados), segunda y tercera. En la prueba femenina de canoa infantil B la victoria fue para Marcela Seco (Pontecesures).