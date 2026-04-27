Tono Campos y Tania Álvarez reciben las insignias del Comité Olímpico Español

Tono Campos y Tania Álvarez recibieron en Aranjuez las insiginias del Comité Olímpico Español cedida

El Club Piragüismo Breogán participó en el VII Campeonato de España de Medio Maratón en Aranjuez, donde logró un total de tres títulos y los palistas Tono Campos y Tania Álvarez recibieron la insignia del Comité Olímpica Español en reconocimiento a sus resultados a lo largo de las temporadas anteriores.

El COE otorgó dos insignias a Campos, de acuerdo a sus méritos en 2024 y 2025, mientras que Álvarez recibe la suya por sus resultados el pasado año. La Real Federación Española de Piragüismo explicó a ambos palistas que el COE les realiza esta reconocimiento por sus resultados a nivel internacional, ya que las insignias se otorgan a "aquelas persoas que teñan prestado servicios puntuais ao Comité, ao olimpismo ou ao deporte en xeral", explican desde el club.

Por lo que respecta a la actuación del Breogán en el Nacional de Medio Maratón, el propio Tono Campos ganó junto a Diego Romero la prueba de C2 sénior, al igual que Tania Álvarez formando pareja con Llara Tuset en K2 sénior. En esta prueba, Carme Devesa y Zsofia Czllai-Vörös tuvieron que abandonar la competición por una rotura del timón cuando marchaban en segunda posición.

Campos y Romero lograron el título en C2

El tercer título nacional en Aranjuez para el club grovense llegó de la mano de Adrian Boros y Tomas Erdelyi, que ganaron en K2 sénior masculino. Además Jesús Acuña compitió en K1 sénior y terminó en el puesto trigésimo cuarto.

Tania Álvarez logró el oro formando pareja con Llara Tuset en K2 sénior. cedida

El Breogán regresó de Aranjuez con tres títulos en un Campeonato de España que no se celebraba desde hace dos años y con la satisfacción de los reconocimientos a dos de sus piragüistas más carismáticos.