La VI XCO Kiwi Atlántico cita el domingo a 250 ciclistas

La presentación de la prueba de la modalidad olímpica XCO tuvo lugar ayer en las instalaciones de Kiwi Atlántico Gonzalo Salgado

Ribadumia acogió ayer la presentación de la sexta edición de la XCO Kiwi Atlántico, prueba de la Copa Galicia XCO, modalidad olímpica, que se disputa el domingo en las instalaciones de Kiwi Atlántico, en Lois, organizada por el Club Ciclismo Ribadumia y la Federación Gallega, con la colaboración del Concello y la Diputación de Pontevedra. Comenzará a partir de las 10 horas para las categorías infantil, cadete, júnior, sub 23, élite y máster en un circuito de 4.2 kilómetros, y reunirá a 250 participantes.

El alcalde de Ribadumia, David Castro, estuvo acompañado en la presentación, en las propias instalaciones de Kiwi Atlántico, por Javier Pombo, presidente del club organizador, por José Piñeiro, director gerente Kiwi Atlántico, por Agustin Reguera, delegado territorial Xunta de Galicia en Pontevedra, por Juan Carlos Muñiz, presidente Federación Galega de Ciclismo, y por Javier Tourís, diputado provincial.

El alcalde agradeció el apoyo y colaboración de todos los presentes para hacer posible el evento, en especial a la empresa patrocinadora. “Sen a axuda de todos sería prácticamente imposible”. David Castro habló del atractivo escenario y felicitó al club anfitrión por su trabajo. Por su parte, Javier Pombo explicó que el circuito “ten un pouco de todo”, ya que siguen innovando “para facelo máis divertido”. Pombo dijo que se trata de un circuito “asequible” que está prácticamente listo y los participantes podrán reconocerlo y entrenar sobre el mismo durante la semana.

El director gerente de Kiwi Atlántico habló del compromiso de la empresa con el deporte y los hábitos saludables, por eso ceden las instalaciones y seguirán apoyando “este tipo de iniciativas”. Agustín Reguera habló de “labor impresionante” del ciclismo en Galicia, tanto por parte e clubes como de la Federación, al igual que por parte del Concello.”O deporte base vai a estar moi presente, obxectivo da Xunta”. Mientras que Juan Carlos Muñiz, tras agradecer el apoyo de instituciones públicas y del patrocinador, explicó que “o ciclismo non para en Galicia” durante estos días, con varias pruebas programadas, entre las que también destaca el inicio de la Vuelta a España femenina, que comienza el domingo en Marín.

Cerró la presentación Javier Tourís, que reiteró que Pontevedra “é a provincia do deporte”, desatcó le motor turístico que suponen los eventos deportivos y habló de la colaboración entre instituciones para poder llevar a cabo eventos como esta prueba BTT de la Copa Galicia XCO. A partir de las 10 horas comenzará la prueba con el turno para las categorías infantil.

A continuación competirán los cadetes y los máster masculino (11 horas), mientras que a las 12 horas competirán las categorías élite sub 23. máster masculino 30, cadete femenina, júnior y master femenino a partir de las 12.15 horas. Habrá casi 500 euros en premios en metálico para los cinco primeros de elite sub 23.