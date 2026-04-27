El Villalonga FC se da un festín de goles ante un Tyde que mira a Primera Futgal

Roberto Lázaro durante un partido Gonzalo Salgado

El Villalonga FC goleó por un 3-6 en su visita a un Tyde FC que mira hacia Primera Futgal. Los de Roberto Lázaro estuvieron muy certeros a nivel ofensivo, con una primera parte en la que la presión alta fue clave , y en la que los celestes dificultaron mucho la salida de balón de los locales. El Tyde, por su parte, buscaba girar sobre Castiñeiras para crear ocasiones de peligro.

En los primeros minutos, a los de Lázaro les costaba ajustar las posiciones ante los balones directos de los de Tui. Cada vez que giraban el juego, el Villalonga hacía mucho daño.

Así, en un centro de Barbosa al corazón del área, Capelo empató el encuentro con un remate de cabeza. En otra transición por banda, Juste remató en boca de gol para volver a ponerse por delante. Los visitantes estaban teniendo mucho protagonismo con balón. En un córner antes del descanso, Capelo volvió a empatar con el 2-2.

Tras realizar unos pequeños ajustes en el descanso, el Villalonga salió a por todas. Álex Fernández y Berni sellaron el tercer y cuarto gol, respectivamente. En una jugada aislada en la que no hubo comunicación entre la defensa celeste, los locales recortan y Páramos consigue poner el 3-4.

Lejos de conformarse, Capelo volvió a ser protagonista tras un robo de balón al espacio. En el último suspiro, Capelo selló su particular cuarto tanto con un remate que puso el sexto.