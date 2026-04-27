El Ribadumia llega por delante del Marín a las tres últimas jornadas

Alineación que presentó el domingo el líder Ribadumia en A Senra ante el Amanecer cedida

Ribadumia y Marín no fallan en la lucha por el título del grupo V de Primera Futgal. El domingo sacaron adelante partidos complicados al imponerse 3-2 al Amanecer y 1-2 al CD Unión respectivamente, por lo que llegan a las tres últimas jornadas separados por un único punto. Todo apunta a que el duelo del 10 de mayo en A Senra entre ambos decidirá el ascenso directo.

Los aurinegros sumaron su vigésimo sexta victoria de la temporada ante un Amanecer que pelea por no bajar y dio guerra. Manu Otero y Lucas García parecían encarrilar la victoria local en la primera parte, pero el equipo de Lino González no bajó los brazos. Dani Caneda hizo el 2-1 al inicio de la segunda parte, y los de Fran Blanco volvieron a golpear por medio de Eloy. Ya al final llegó el 3-2, obra de Ochoa.

Los grovenses siguen a 4 puntos del Valiño, que perdió en Arcade, y el líder alcanza los 81. Uno más que el Marín, que resolvió una papeleta complicada en Rianxo ante el Unión, tercer clasificado. Un gol en el minuto 81 de Álex Rey, máximo artillero de los de Sergio Martín con 18, dio la victoria a los visitantes para seguir en la emocionante lucha por el título. Los de Luisito González ven reducida a cuatro puntos su ventaja sobre el Cordeiro, que goleó 4-0 al Agolada, en la lucha por la plaza de play-off. Pero a los rianxeiros les espera un calendario asequible, por lo que son favoritos para acabar terceros.

En la próxima jornada el Ribadumia tiene un test exigente en A Estrada ante el Sport Team, mientras que el Marín juega en casa con el Abanqueiro, que ya está virtualmente salvado. El San Martín continúa haciendo un gran final de liga y venció 1-2 al Cuntis el sábado, por lo que acabará la liga en quinta posición. Por abajo, el Unión Dena tiene un pie en Segunda tras perder 2-1 con el Marcón y la próxima semana recibe al Arcade.

El Pontearnelas, segundo

En Segunda Futgal el Pontearnelas ganó 2-0 al Soutomaior con goles de Ramón y Ricar y se sitúa en la segunda plaza, de ascenso directo, a falta de tres jornadas para el final de liga, ya que el Atlético Combarro no pasó del empate ante el líder Monteporreiro, que ya tiene un pie en Primera. El Romay sufrió un severo correctivo en Moraña (5-0), pero mantiene seis puntos de ventaja en la pelea por el play-off sobre el Zacande, que empató en Monte da Lomba con el Deiro (2-2).

El CD Grove, a dos pasos del ascenso

En el grupo II de Tercera Futgal nada cambia a falta de dos jornadas para el final de liga. El CD Grove mantiene su ventaja de dos puntos sobre el Noalla tras ganar 0-3 al Vilanova FC. El segundo clasificado goleó al Bamio (0-7). En la penúltima jornada Monte da Vila acogerá el derbi meco entre el Anduriña, que apura sus últimas opciones de alcanzar la última plaza de play-off que ocupa el Catoira, y el CD Grove. Y es que la tercera y cuarta plaza, que permiten jugar por ascender, ya tienen dueño y son para el filial del Caldas y para el Vilanova FC. l