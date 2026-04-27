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Deportes

El Portonovo saca la “manita” al Umia CF y se pone tercero

Los de Minso firmaron un 5-0 ante los de Sorbet. Dieguito abrió una lata que cerró Mateo Presas a falta de dos minutos para el final del tiempo reglamentario

María Caldas
27/04/2026 07:30
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Los jugadores celebran uno de los goles
Gonzalo Salgado
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El Portonovo SD no deja de brindar alegrías a sus aficionados. Los de Minso regresaron a Baltar para firmar un 5-0 en el derbi ante el Umia CF que pone a los arlequinados en la tercera plaza de la tabla clasificatoria de Preferente Sur con 58 puntos, a seis de ventaja de la sexta plaza cuando quedan tan solo nueve puntos en juego. Dieguito abrió la lata de un derbi que se cerró con un gol de Mateo Presas a dos minutos de cumplirse el tiempo reglamentario en Baltar.

Los locales comenzaron buscando la velocidad en la banda ante un Umia que trataba de cerrar sus líneas defensivas. El primer gol llegó con un pase de Brais desde el lateral del área para que Dieguito se quedara en el punto de penalti y batiese a Eloy con un tiro raso. 

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Eloy durante una acción del partido
Gonzalo Salgado

El gol desmoralizó a los de Sorbet, que planteban una línea defensiva de cuatro y en ataque Álex Guillán en punta. Los arlequinados encontraban fácilmente espacios entre líneas, y así llegó el segundo, con otro disparo desde el área.

Los de Sorbet buscaban transiciones largas hacia Cavani o Álex Guillán, pero el Portonovo estaba haciendo mucho daño por la banda. Los arlequinados tuvieron el 3-0 al descanso con un tiro que dio en el palo, después de ser protagonistas en el juego interior.

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Moncho Fontán defiende un balón
Gonzalo Salgado

Ya en el segundo tiempo, los de Minso siguieron dominando. De nuevo con una llegada por la banda, Moncho Fontán puso el 3-0 en Baltar. Lejos de conformarse, la presión del Portonovo aumentó con el paso de los minutos ante un Umia que no podía frenar la velocidad por las bandas. 

De nuevo, Keko encontraba espacios para disparar en el área y poner el 4-0. Cuando el partido ya estaba sentenciado, Mateo Presas puso la guinda del pastel con el quinto tanto.

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