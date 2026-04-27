El británico Henry Searle cumple los pronósticos y gana el ITF de Sanxenxo

Searle y Torres con las autoridades en la entrega de premios en Sanxenxo Juan Caballero

El tenista británico Henry Searle cumplió los pronósticos y se adjudicó el ITF M15.000$ de Sanxenxo al ganar en la final al portugués Tiago Torres, por 6-4 y 6-3 en poco más de una hora de juego. Searle partía como favorito en la edición de este año 2026, era el número 1 del Torneo y ese grado se dejó sentir en las pistas de GreenSet del Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, organizador de la gran cita profesional ATP.

Comenzó su participación directamente en la primera ronda de la fase de finales, venciendo al compostelano Rafael Izquierdo; al luso Joao Domingues, en segunda; al sueco Schoen, en cuartos; y al balear Almazán, en semifinales.Por su parte Torres, ganaba su primer partido de primera ronda al catalán Carles Hernández; al luxemburgués Louis Van Herck, en segunda; al vigués Tomás Currás, en cuartos; y al polaco Alan Wazny, en semifinales.

Asistieron a la entrega de premios el concejal de deportes del Concello de Sanxenxo, Marcos Guisasola; la Directora Territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Blanca García-Señoráns; la Directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra, Xisela Aranda; y el presidente de la Federación Gallega de Tenis, José Mosquera, acompañados por el presidente de La Cultural, Paco Hernández.

Rafa Jódar, de Sanxenxo a la élite

El joven español Rafa Jódar se está destapando esta temporada a sus 19 años como una de las grandes promesas del tenis español. El madrileño está siendo una de las sensaciones del Mutua Open de Madrid, tras colarse en octavos de final. Hace sólo tres años, en 2023, se proclamó campeón en Sanxenxo del ITF Júnior, por el que a lo largo de las últimas décadas han pasado grandes tenistas nacionales e internacionales, tanto del circuito ATP como el WTA. Jódar es un ejemplo más de una larga lista en la que destaca por encima de todos Carlos Alcaraz.