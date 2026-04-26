Juanma Blanco: “Non tiveron casi ocasións, vamos a seguir loitando polo play-off”
El capitán del CD Boiro destaca la fortaleza del equipo, que estuvo cerca del empate en A Lomba
El capitán del CD Boiro cree que el resultado no refleja lo que se vio en el campo. “Non tiveron casi ocasións de gol. Nós tivemos tres claras que non fomos capaces de meter e entón claro que non sabe nada este resultado”, lamenta Juanma Blanco.
“Danos a vida a derrota do Villalbés, pero se non ganamos é imposible. Na primeira metade houbo moitas disputas, pero xa na segunda xogouse máis ó fútbol. Tivemos que abrir espacios e arriesgar máis, creo que dominamos máis na segunda parte”, dice.
“Dominamos máis na segunda parte. Sabíamos que si empatábamos íbamos a tela, e os suplentes entraron como auténticos animais", destaca Juanma. "Quedan dúas finais, toca entrenar como auténticos carneiros para chegar ó domingo na mellor forma posible outra vez", concluye.