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Deportes

José Tizón: “El resultado del partido fue muy injusto”

El técnico del CD Boiro lamenta la falta de acierto del equipo en A Lomba

María Caldas
26/04/2026 20:30
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José Tizón durante el partido
Gonzalo Salgado
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El técnico del CD Boiro se mostró decepcionado con el resultado del encuentro, en el que en la segunda mitad pudieron haber empatado. “Creo que fue muy injusto el resultado, la media ocasión que tuvieron, la metieron, y nosotros las tres que tuvimos pues no fuimos capaces de acertar”, lamenta Tizón. 

“Sabíamos que tienen gente de mucha calidad y que a la mínima que concediéramos nos iban a penalizar, pero por tramos fuimos superiores”, explica. “En la segunda mitad cuento tres ocasiones muy claras. Nos volcamos, fuimos con todo, pero no dio para empatar. Me quedo con que los suplentes entraron muy bien al campo”, destaca Tizón. 

Ahora, el Boiro piensa en los dos partidos que restan para terminar la temporada. “Nos quedan dos finales, esperamos que Barraña sea una caldera en el partido con el Montañeros. El play-off todavía es posible”, concluye.

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