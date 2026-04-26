El Portonovo espera a un descendido Umia en Baltar

Eloy disputa un balón aéreo en el partido de ida en A Bouza Gonzalo Salgado

El Portonovo SD recibe hoy a las 17:30 horas a un Umia CF que está matemáticamente descendido a Primera Futgal, y es que los de Ramiro Sorbet se encuentran en la última posición de la tabla clasificatoria con 18 puntos, mientras que ahora mismo, el primer puesto de salvación lo ocupa el Cented Academy con 31 a dalta de cuatro partidos para el final.

Los de Minso, por su parte, llegan al derbi con la cuarta plaza bajo el brazo. Con 55 puntos, los arlequinados están empatados con el Antela FC, que es tercero, y cuentan con una renta de cuatro de ventaja sobre el quinto clasificado, el Porriño Industrial, y sobre el sexto, el Club Lemos, que estaría fuera del play-off.

Así, el equipo portonovés espera sumar de tres para garantizar cuanto antes si participación en la fase de ascenso a Tercera RFEF, por lo que el primer paso es batir a un Umia sin nada que perder en Baltar. Los de Ramiro Sorbet llegan a Portonovo tras haber ganado en la pasada jornada por 3-2 a la UD Atios, equipo que ocupa la segunda posición.

En el papel de local, el Portonovo lleva ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas, además de 21 goles a favor y tan solo nueve en su contra, siendo el segundo equipo menos goleado en casa de la categoría, solo un gol por encima del Antela FC, que lleva ocho tantos encajados.

El Villalonga, a Tui

Por otro lado, el Villalonga FC viaja a Tui para medirse hoy a las 17:30 horas al Tyde FC, equipo que se encuentra en la penúltima posición de la clasificación con 26 puntos. Los de Roberto Lázaro, por su parte, llegan con confianza tras la última victoria en casa y con la salvación virtual conseguida tras sumar 41 puntos y ponerse undécimos clasificados.