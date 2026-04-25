Un irreconocible Céltiga pierde ante el Noia en un partido para olvidar

Luis Carro durante un partido Gonzalo Salgado

El Céltiga FC volvió a sufrir un duro varapalo. Los de Luis Carro perdieron por 3-0 ante un Noia CF que lucha por su permanencia en Tercera RFEF una temporada más. Los locales consiguieron llevar el encuentro al descanso con un marcador de 2-0 que complicó mucho las cosas al combinado isleño.

“El primer tiempo fue lamentable e indigno de un equipo de Tercera. Estoy decepcionado”, lamenta Luis Carro. El Noia fue muy atrevido con balón ante un Céltiga muy desconcentrado.

A pesar de que el primer tiempo fue igualado en situaciones de peligro, el Noia corría mejor y se replegaba con solidez. Así, llegó el primer gol. En una transición que acaba en centro lateral, Axel empujó para batir a Antón.

Los isleños, por su parte, tuvieron una situación de uno para uno de Anxo. En un saque a banda mal defendido, Javi Muiño puso el 2-0 tras girarse solo dentro del área.

En el segundo tiempo, los visitantes mejoraron la actitud y la estructura, siendo más valientes y dando un paso adelante. Así, tuvieron un remate de Nico tras centro que sacó Brais Vázquez, pero la falta de precisión pasó factura a los de Carro.

En otro saque de banda que acaba dentro del área, Kanté hizo el 3-0 con un remate arriba. Adri Rodríguez tiró un penalti, pero lo falló. “No estamos en nuestro mejor momento, las que generamos no tenemos acierto”, dice Carro.

"No podemos manchar así la temporada, puedes tener menos acierto, pero el primer tiempo es indigno, es una pena. Hay que tener más orgullo propio todos. Nos debemos a un club que estamos representando", recalca el míster.