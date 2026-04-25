José Tizón: “El Arosa es el mejor equipo de la categoría”

Boiro vs Arteixo MONICA VILA

A Lomba levanta el telón mañana a las 12:00 horas para acoger el derbi entre el CD Boiro y el Arosa SC. Un duelo de titanes en el que los de José Tizón buscan volver a golpear con dureza a los arlequinados para asegurar esa codiciada quinta plaza que da acceso al play-off. Ahora mismo es el Estradense el combinado que se coloca quinto con 49 puntos tras vencer hoy en casa

Enfrente, un Arosa colíder en plena batalla con la SD Compostela por el ascenso directo a Segunda RFEF. Los de Gonza Fernández suman 61 puntos para mantenerse en la segunda plaza, y buscan ahora volver a ganar en A Lomba, ya que el último partido en casa se saldó con una derrota, precisamente ante el Compostela.

En la primera vuelta, el CD Boiro consiguió vencer por 3-0 a los vilagarcianos. Ahora, conscientes de la dificultad que supone jugar en A Lomba a estas alturas de la temporada, los de Tizón esperan sacar su versión más competitiva.

“Xogar o play-off en Barraña sería algo increíble”, dice Yosi Más información

Para el encuentro, el técnico no podrá contar con Juanpa Barros, que es baja por lesión, pero tiene a su disposición al resto de la plantilla. “Ellos son el mejor equipo de la categoría, junto con el Compos, tienen muchísima calidad y muchísimo pie”, comenta José Tizón sobre el próximo rival del CD Boiro.

Lo cierto, es que ganar en A Lomba no está al alcance de todos. Hasta ahora, solo el Compos pudo sumar de tres en el feudo vilagarciano en 15 partidos disputados hasta el momento, acumulando el Arosa ocho victorias y seis empates como locales, así como 29 goles a favor y 15 en contra.

El Boiro venció por 6-0 al Arteixo la pasada jornada MONICA VILA

“Sus jugadores interiores tienen mucho pie, como Concheiro o Remeseiro, y el fichaje de Manu Fernández les dio mucho equilibrio”, remarca José Tizón. Asimismo, los arlequinados siguen siendo el equipo más goleador de toda la categoría, con un total de 53 tantos a su favor, uno por encima del líder Compostela.

“Son el equipo con más talento ofensivo. Tienen mucha velocidad por las bandas y, además, recuperaron ahora a Martín Diz, que es un jugador diferencial en la categoría. También consiguen mucha velocidad con Lombao, con Iñaki, con Yoel... tienen muchísimas alternativas para hacer daño”, insiste el entrenador boirense.

“Es un equipo muy difícil de parar, cuentan con muchos mecanismos ofensivos y son capaces de someter a cualquiera con balón”, dice Tizón.

Lo cierto, es que no solo el Arosa llega al derbi en una buena racha. El Boiro viene de de vencer por 6-0 en Barraña a un Atlético Arteixo que defiende la tercera plaza. “Creo que va a ser un partido intenso, con mucha presión, en el que la cabeza y la gestión emocional va a ser muy importante”, señala el técnico del Boiro.

Mario Prol conduce un balón en Barraña MONICA VILA

“Nosotros tenemos que quitarle los espacios, porque si se los cedemos, tienen tanta calidad que te encuentran y te someten”, concluye Tizón.

Expectación

El derbi es la primera de las tres finales que restan para finalizar la temporada regular, aunque ambos equipos podrían tener que disputar el play-off. El encuentro será de nuevo medio día de club, por lo que los socios del Arosa abonarán seis euros extra.