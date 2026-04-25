Jéssica Bouzas sella su triplete como mejor deportista local

Gala do deporte Gonzalo Salgado

Jéssica Bouzas se proclama por tercera vez consecutiva como mejor deportista vilagarciana de la temporada. En esta ocasión, la tenista recibió el galardón por su participación, entre otros, en los cuatro torneos más importantes: Open de Australia, Roland Garros, Open de Estados Unidos y Wimbledon, en el que alcanzó los octavos de final. También por incorporarse a la Selección Española como número uno en la Copa Billie Jean King, y por alcanzar el Top 50 mundial, mejor posición histórica del tenis gallego en el ranking WTA como número 40.

El resto de finalistas se mostraron muy agradecidos por la nominación. Por un lado, Irene Noya, que se encuentra en Chicago, mandó un emotivo vídeo de agradecimiento, mientras que Pedro Muñoz advirtió que este sería su último año como deportista, ya que su vida demanda otras cosas en estos momentos. Yago Vicente y Pedro Torrado se mostraron entusiasmados con los nuevos retos internacionales a los que tendrán que hacer frente.

Bouzas Maneiro no pudo estar presente en el evento, ya que se encuentra en Madrid preparando su próxima intervención. En su lugar, recogió el premio su padre, Juan Jesús Bouzas. Ahora, según las reglas de la Gala do Deporte, Jéssica Bouzas ya no podrá volver a hacerse con el galardón, y es que la normativa impide que algún deportista se lleve el premio más de tres veces.

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Sin duda, el momento más emotivo de la gala, celebrada en el Salón García, fue en la entrega de la mención especial a título póstumo a Adela Miguéns, por su labor en la Fundación Municipal de Deportes, así como por su labor como entrenadora de atletismo en el Liceo Casino. Su hija Iria, visiblemente emocianada, se encargó de recoger el galardón en su honor con el calor de los presentes en el acto. Asimismo, desde la Fundación se comunicó que están trabajando en un acto de homenaje en las pistas de atletismo.

En la sección de entrenadores, Ero Pons reicibió el premio por su labor en la Federación Gallega de Vela y en el equipo olímpico español de la clase 49er. En la sección empresarial, Mariscos Antón recibe un reconocimiento por su apoyo al equipo sénior del Cortegada, contando con la presencia de toda la plantilla en el Salón García, mientras que en la sección de medios de comunicación, Rafa Sabugueiro Sánchez recibirá una mención especial por su labor de difusión y apoyo al deporte local.

Los miembros del Basket Club también tuvieron su espacio en la Gala, en la que recibieron una mención especial por los éxitos cosechados durante la temporada pasada. El presidente, Isidoro Canabal, que recibió la mención especial a directivo, estuvo acompañado de buena parte de la plantilla y del entrenador, Luis Gabín. El San Martín CF fue otro de los protagonistas de la noche con la mención por su 75º aniversario. Special Olympics también tuvo su mención por su trabajo en la inclusión, y la Federación de Balonmano en organización de eventos.

Otro de los momentos emotivos de la Gala fue en la entrega de la mención especial a Fátima Diz. Con una valiente historia de superación, la primera cinturón negro en Jiu-Jitsu dio un discurso lleno de empoderamiento, animando a las mujeres a que se sientan seguras de si mismas en cualquier parte del mundo.