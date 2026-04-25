El Céltiga FC quiere acabar con su mala racha ante el Noia

Céltiga vs Alondras MONICA VILA

El Céltiga FC visita hoy a las 18:00 horas a un CF Noia en horas bajas. Los de Luis Carro llegan al encuentro sin nada en juego, pero con ganas de recuperar su fiabilidad tras tres derrotas consecutivas.

El cuadro isleño tiene la permanencia asegurada en Tercera RFEF una temporada más, y se encuentran en la decimotercera posición con 40 puntos. Enfrente, tendrán a un Noia que necesita pleno de victorias para conseguir el milagro de la salvación, aunque no dependen de si mismos.

Para el encuentro, Luis Carro no podrá contar ni con Hugo ni con Carlos, además de Dani Prada, que es baja lo que resta de temporada por una cuestión laboral. Por temas personales tampoco estarán en el encuentro ante el Noia ni Sobrido ni Óscar.

“Vamos a ver cómo podemos llegar. Va a ser muy difícil, yo vi los últimos partidos de ellos y me parecen un equipo que es capaz de competir y muy mejorado”, dice Luis Carro.

“Ellos están intentando jugar sus últimas opciones de salvación y nosotros con la intención de sumar de tres para salir de esta dinámica un poco negativa y acabar la liga lo más arriba posible, que es nuestra intención”, recalca el entrenador del Céltiga FC.

Como equipo visitante, el cuadro de Luis Carro lleva tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas, así como 16 tantos a favor y 20 en contra. Por su parte, el Noia, en el papel de local acumula tres victorias, cinco empates y siete derrotas, además de 15 goles a favor y 20 en contra.

“En los últimos partidos creo que estuvimos a buen nivel, pero esperamos que esta vez, aunque sea un partido muy complicado, esa pizca de suerte caiga de nuestro lado esta vez”, concluye el entrenador del Céltiga FC. Por su parte, los de Luis Bonilla necesitan la victoria para intentar salir del descenso.