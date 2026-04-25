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Deportes

El Cambados pone rumbo a Arteixo con la salvación como banda sonora

Los de Pénjamo visitan Ponte dos Brozos hoy a las 18:00 horas

María Caldas
25/04/2026 07:30
Cambados vs Noia
Cambados vs Noia
MONICA VILA
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La antepenúltima jornada de la Tercera RFEF desplaza al Club Juventud Cambados a Arteixo. Parafraseando a Arde Bogotá, los de Pénjamo, que se encuentran ahora mismo en puestos de descenso a tres de desventaja sobre el Silva, visitan a un combinado que quiere borrar la dolorosa derrota sufrida en Barraña la pasada jornada, mientras que el velero amarillo necesita volver a la senda de la victoria para encarar las tres finales por la permanencia con un colchón de puntos. Por parte del Atlético Arteixo causan baja Iván, Manu, Melo y Fer Gordo

Va a ser muy difícil. Ellos se están jugando el descenso, y va a ser de sus últimas balas, además tienen varios jugadores arriba con mucho potencial”, comenta Posi sobre su próximo rival. 

“Tenemos que tener personalidad y ser nosotros mismos, tener el balón, ser verticales, recuperar en las zonas que queremos rápido y cuando toque, no tenerlo”, explica el míster del Atlético Arteixo, que llega al enfrentamiento con la tercera plaza bajo el brazo y 51 puntos, frente a los 26 que suma el Juventud Cambados.

Por parte de los visitantes, son duda Edi Valverde y Fran Matos. “Nos enfrentamos a un rival que cuenta con jugadores muy peligrosos en zonas avanzadas y con mucha calidad en sus jugadores interiores, dónde no podemos permitir que se sientan cómodos”, comenta Pénjamo en la precia del enfrentamiento en Arteixo.

“Nuestro nivel en el trabajo y esfuerzo al igual que en los duelos tiene que ser alto. Necesitamos recuperar esa solidez defensiva y acertar en la finalización, ya que somos capaces sobre todo en estas últimas semanas a generar situaciones de gol pero nos falta ese paso de acertar”, dice Pénjamo.

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