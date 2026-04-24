“Xogar o play-off en Barraña sería algo increíble”, dice Yosi
El CD Boiro visita A Lomba el domingo a las 12:00 horas con la quinta plaza en mente
El CD Boiro continúa en su particular batalla por meterse en las plazas de play-off. Ahora, el equipo de José Tizón solo piensa en el derbi ante el Arosa SC, un partido marcado en rojo para los de Barraña, que se encuentran sextos empatados a 47 puntos con el Estradense, equipo que ocupa actualmente la disputada quinta plaza.
Lo cierto, es que los boirenses llegan a Vilagarcía con la moral alta después de ganar por 6-0 al Arteixo en Barraña, con una eficacia de cara a portería que echaron en falta durante el resto de la temporada, y una solidez defensiva que les caracteriza desde el inicio.
Una de las piezas claves para Tizón en la línea defensiva es Yosi Montoto, asegurando la fiabilidad y velocidad en la banda, y ganándose así los aplausos de un Barraña que se rinde ante las actuaciones de 'Metal Yosi'.
“Temos moitas ganas. Sabemos o que se xogan eles e o que nos xogamos nós, estamos moi ilusionados”, comenta Yosi. La posibilidad de jugar el play-off no es ajena para los futbolistas del Boiro, conscientes de que queda un arduo camino por delante.
“Fácil non está, claramente. Tócanos Arosa, Montañeros e Somozas. É un final complicado, pero temos que ir partido a partido”, recalca el lateral boirense.
Ahora, el cuadro de Tizón llega a A Lomba para medirse a un Arosa que pelea por el ascenso directo. “O Arosa vai estar con ganas porque está pelexando esa primeira plaza co Compos, pero supoño que tamén tendrán nervios. Xogan na casa e alí a grada apreta”, destaca Yosi sobre el Arosa.
“Creo que vai ser un partido difícil. Eles van a querer dominar, pero nós tamén chegamos con confianza porque pasamos xa esa mala racha”, dice el joven. Con tres finales por delante, el técnico boirense insta a la calma sin perder la perspectiva.
“A mensaxe de Tizón é que non perdamos a nosa esencia, que quedan tres finais e merecemos estar aí, hai que dalo todo”, explica Yosi.
Los boirenses llegan con la moral alta tras el 6-0 al Arteixo, pero conscientes del rival que tendrán enfrente. “O fútbol é así. Temos que saber con quen vamos xogar este fin de semana”, dice. “Somos unha piña, non hai excepción. Estou moi contento, facer o play-off sería increíble con todo o que move Barraña”, recalca Yosi.