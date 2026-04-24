“Xogar o play-off en Barraña sería algo increíble”, dice Yosi

Yosi defiende un balón en el derbi ante el Cambados en Burgáns MONICA VILA

El CD Boiro continúa en su particular batalla por meterse en las plazas de play-off. Ahora, el equipo de José Tizón solo piensa en el derbi ante el Arosa SC, un partido marcado en rojo para los de Barraña, que se encuentran sextos empatados a 47 puntos con el Estradense, equipo que ocupa actualmente la disputada quinta plaza.

Lo cierto, es que los boirenses llegan a Vilagarcía con la moral alta después de ganar por 6-0 al Arteixo en Barraña, con una eficacia de cara a portería que echaron en falta durante el resto de la temporada, y una solidez defensiva que les caracteriza desde el inicio.

Una de las piezas claves para Tizón en la línea defensiva es Yosi Montoto, asegurando la fiabilidad y velocidad en la banda, y ganándose así los aplausos de un Barraña que se rinde ante las actuaciones de 'Metal Yosi'.

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Yosi disputa un balón con Giráldez en el derbi ante el Céltiga en Barraña MONICA VILA

“Temos moitas ganas. Sabemos o que se xogan eles e o que nos xogamos nós, estamos moi ilusionados”, comenta Yosi. La posibilidad de jugar el play-off no es ajena para los futbolistas del Boiro, conscientes de que queda un arduo camino por delante.

“Fácil non está, claramente. Tócanos Arosa, Montañeros e Somozas. É un final complicado, pero temos que ir partido a partido”, recalca el lateral boirense.

Ahora, el cuadro de Tizón llega a A Lomba para medirse a un Arosa que pelea por el ascenso directo. “O Arosa vai estar con ganas porque está pelexando esa primeira plaza co Compos, pero supoño que tamén tendrán nervios. Xogan na casa e alí a grada apreta”, destaca Yosi sobre el Arosa.

Yosi defiende un balón en Burgáns MONICA VILA

“Creo que vai ser un partido difícil. Eles van a querer dominar, pero nós tamén chegamos con confianza porque pasamos xa esa mala racha”, dice el joven. Con tres finales por delante, el técnico boirense insta a la calma sin perder la perspectiva.

“A mensaxe de Tizón é que non perdamos a nosa esencia, que quedan tres finais e merecemos estar aí, hai que dalo todo”, explica Yosi.

Yosi defiende un balón en el derbi ante el Cambados en Burgáns MONICA VILA

Los boirenses llegan con la moral alta tras el 6-0 al Arteixo, pero conscientes del rival que tendrán enfrente. “O fútbol é así. Temos que saber con quen vamos xogar este fin de semana”, dice. “Somos unha piña, non hai excepción. Estou moi contento, facer o play-off sería increíble con todo o que move Barraña”, recalca Yosi.