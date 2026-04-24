Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Vilagarcía se viste de gala para elegir al mejor deportista de la temporada 2025

Irene Noya, Jéssica Bouzas, Pedro Muñoz, Pedro Torrado y Yago Vicente son los nominados

María Caldas
24/04/2026 07:00
Gala deporte Vilagarcía
El Salón García estuvo repleto en la pasada Gala do Deporte 
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Vilagarcía proclamará hoy a las 20:30 horas en el Salón García al mejor deportista vilagarciano del 2025. Después de resolver varios empates, el jurado eligió como finalistas a Irene Noya, Jéssica Bouzas, Pedro Muñoz, Pedro Torrado y Yago Vicente. 

La gran cantidad de éxitos nacionales e internacionales subrayan el gran momento que vive el deporte local, al que las entidades municipales no son ajenos.

Así, Vilagarcía celebra hoy la 33ª edición de la Gala do Deporte, en la que Adela Miguéns recibirá una mención especial a título póstumo y Fátima Diz a su trayectoria deportiva. 

Lo cierto, es que en esta ocasión el jurado tuvo muy difícil llegar a una propuesta final, llegando a producirse varios empates. Como es habitual, se espera que el Salón García se llene.

En lo que respecta a las menciones especiales, saldrán al escenario Ero Pons en cuanto a técnico deportivo, por su labor en la Federación Gallega de Vela; Isidoro Canabal como directivo, por su labor en el deporte base local; en la mención especial a empresa saldrá Mariscos Antón, por su apoyo a la AD Cortegada. En medios de comunicación será para Rafa Sabugueiro por su labor de divulgación, y en clubes, para el BBC y el San Martín CF.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina