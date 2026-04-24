Vilagarcía se viste de gala para elegir al mejor deportista de la temporada 2025

El Salón García estuvo repleto en la pasada Gala do Deporte Mónica Ferreirós

Vilagarcía proclamará hoy a las 20:30 horas en el Salón García al mejor deportista vilagarciano del 2025. Después de resolver varios empates, el jurado eligió como finalistas a Irene Noya, Jéssica Bouzas, Pedro Muñoz, Pedro Torrado y Yago Vicente.

La gran cantidad de éxitos nacionales e internacionales subrayan el gran momento que vive el deporte local, al que las entidades municipales no son ajenos.

Así, Vilagarcía celebra hoy la 33ª edición de la Gala do Deporte, en la que Adela Miguéns recibirá una mención especial a título póstumo y Fátima Diz a su trayectoria deportiva.

Lo cierto, es que en esta ocasión el jurado tuvo muy difícil llegar a una propuesta final, llegando a producirse varios empates. Como es habitual, se espera que el Salón García se llene.

En lo que respecta a las menciones especiales, saldrán al escenario Ero Pons en cuanto a técnico deportivo, por su labor en la Federación Gallega de Vela; Isidoro Canabal como directivo, por su labor en el deporte base local; en la mención especial a empresa saldrá Mariscos Antón, por su apoyo a la AD Cortegada. En medios de comunicación será para Rafa Sabugueiro por su labor de divulgación, y en clubes, para el BBC y el San Martín CF.