Jéssica Bouzas se desmorona en el Mutua Madrid Open

La tenista española Jéssica Bouzas Maneiro devuelve la bola a la rusa DIana Shnaider, durante su partido de la ronda 64 del Mutua Madrid Open disputado este jueves en la Caja Mágica EFE

No está siendo la temporada soñada de Jéssica Bouzas. La tenista vilagarciana se despide ahora del Mutua Madrid Open tras perder por un 6-3, 5-7 y 1-6 ante la rusa Diana Shnaider, número 19 del ránking mundial, en un partido que se extendió por dos horas y tres minutos.

La gallega, sigue teniendo la segunda ronda del torneo madrileño como tope, al no lograr tampoco superarla en su tercer intento. Era la primera vez que Bouzas Maneiro se topaba con Schnaider en el circuito profesional WTA.

En el primer set, la tenista vilagarciana comenzó imponiéndose. Bouzas Maneiro acusó problemas con el saque al segundo juego, desperdiciando también varias oportunidades de break, de las que supo reponerse al tercer juego del primer set.

Poco a poco, la arousana fue metiéndose en el partido, pero sus errores seguían impulsando a la tenista rusa, que a pesar de su fuerza en el golpeo, no logró poner contra las cuerdas a Bouzas en el primer set, el cuál cerró la arousana con un 6-3.

Jéssica Bouzas Maneiro devuelve la bola a la rusa DIana Shnaider, durante su partido de la ronda 64 del Mutua Madrid Open disputado este jueves en la Caja Mágica, en Madrid EFE

Bouzas Maneiro parecía comenzar a aprovechar su saque, pero sufrió para restar con acierto ante el empuje de Shnaider, que tuvo en los saques directos, con cinco dobles faltas en total, su principal lastre.

En el segundo set, la vilagarciana llegó a ponerse 3-1 por delante, pero su rival enseguida consiguió romper el saque para dar la vuelta al marcador. Así, cuando Shnaider consiguió poner el 5-5, Bouzas Maneiro se vino totalmente abajo

En el último set, la española se desmoronó, fue incapaz de dar continuidad a su juego y acabó sometida a los puntos largos de la rusa, que supo encontrar el punto débil de su rival para llevarse la victoria y pasar a la siguiente ronda, y es que en el tercer set, la vilagarciana ni tan siquiera tuvo opción de plantarle cara a la rusa, que aprovechó su potencial ofensivo, así como todas las oportunidades de bolas de break que tuvo para romper a la arousana.

Jéssica Bouzas Maneiro reacciona ante la rusa DIana Shnaider, durante su partido de la ronda 64 del Mutua Madrid Open disputado este jueves en la Caja Mágica, en Madrid EFE

Así, Jéssica Bouzas, que tiene su mejor resultado en un torneo WTA 1.000 los cuartos de final en Montreal 2025, dijo adiós al torneo madrileño sin poder cumplir el reto propuesto.

Shnaider, por su parte, se enfrentará en dieciseisavos a la suiza Belinda Bencic, que ganó en su duelo a la croata Petra Marcinko.