El Cortegada ya tiene el foco en el play-off contra el Alcorcón

El equipo de Manu Santos no ha parado de entrenar tras el final de la liga regular y se prepara para la primera eliminatoria del play-off de ascenso a la Liga Challenge Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada cerró la liga regular con su mejor balance de victorias de las últimas doce temporadas en la competición. El equipo de Manu Santos acabó cuarto, empatado con Léon, y se medirá al Alcorcón en la primera eliminatoria del play-off, cuyo partido de ida se jugará en diez días, el sábado 2 de mayo en el pabellón Sara Gómez a las 19.30 horas.

No hay descanso para el equipo vilagarciano, que sigue entrenando y tiene el foco puesto en la fase de ascenso. Manu Santos ya ha estado realizando scouting del rival. “Es un equipo duro, con una línea exterior muy física, con buenas tiradoras e interiores muy grandes”, explica. “Juegan a bastantes posesiones, a correr, y tienen calidad para anotar de diferentes formas”. Las madrileñas acabaron la liga con 20 victorias, las mismas que el GEIEG Girona, que jugará ante Maristas por la primera plaza de ascenso, y que el CB Claret valenciano.

Alcorcón es un hueso, pero el Cortegada ha demostrado a lo largo de los últimos meses su capacidad competitiva y su constante evolución. Manu hace una muy buena valoración de la liga. “Hemos tenido altibajos porque hubo jugadoras que se incorporaron tarde al inicio de temporada y tuvimos lesiones”. Pero a partir de febrero, tras la llegada de Ellen Iversen y la recuperación de María Angulo, el equipo encadenó muchas victorias y jugó a un nivel alto, por lo que llega con confianza a la fase. “Cuando el equipo pudo entrenar bien, con todas sanas, cogimos velocidad de crucero”, reconoce Santos.

“La valoración que hago es muy buena porque somos un equipo nuevo y con un cuerpo técnico también nuevo. Para llevar seis o siete meses entrenando creo que hemos conseguido jugar bastante bien, ser sólidas e intensas atrás y tener ya una identidad”.

Manu Santos cree que la clave del éxito del Cortegada está en la predisposición de las jugadoras a trabajar muy bien en el día a día, lo que le ha permitido construir un equipo reconocible, junto a su staff, en la que está siendo su primera experiencia en la liga. De cara el play-off, el Cortegada jugará con la confianza de todo el buen trabajo que hay detrás.