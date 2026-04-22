Una plaza de descenso por decidir en División de Honor
El Portonovo se suma a Caldas y San Pedro y pierde la categoría en División de Honor. Sanxenxo, Céltiga y Multitiendas tratan de evitar el último puesto condenatorio. El Vilanova asciende a Segunda
El Céltiga se mantiene fuera de descenso en División de Honor pese a su derrota en A Bouza ante el Bodegón por 1-3, en una jornada en la que consumó su descenso el Portonovo. Los arlequinados perdieron 6-2 con el Chorigal Cerponzóns 6-2. La última plaza condenatoria que queda por resolver la ocupa el Sanxenxo a falta de cuatro jornadas. Perdió 7-1 con el Rápidos de Xeve y tiene dos puntos menos que el Céltiga. Cuntis y Multitiendas empataron 2-2, por lo que siguen haciendo camino a la salvación. Manu Nieto volvió a marcar para los visitantes, por lo que llega a los treinta goles.
En la pelea por el ascenso en Primera pincharon Umia y Rias Baixas. Los de Barrantes perdieron 3-2 en Bamio al encajar tres tantos en la primera parte, obra de Ivan Muñiz e Isaac Rodríguez (2). Los de Sanxenxo se vieron sorprendidos en O Revel (2-4) ante el Terras do Umia, que da un paso muy importante a la permencia. Rías Baixas y Umia siguen empatados en la pugna por la segunda plaza con 53 puntos, ya con el Atlético Combarro virtualmente campeón y ascendido a División de Honor.
El derbi local en Cambados se lo llevó el Soho ante el Albariño (1-4), por lo que los locales siguen en posición comprometida y el Soho se aúpa a la cuarta plaza.
En Segunda, el Vilagarcía aumenta a cinco puntos su ventaja sobre el Catoira al ganar 1-6 al Cultural O Revel y aprovechar el empate en As Lombas de su gran rival por la segunda plaza ante el Abalo (3-3). El Racing de Cambados mantiene en diez puntos la renta sobre el tercero porque empató en Zac ande (1-1).
Por abajo, cambio en el "farolillo rojo" tras la victoria del Xesteiras sobre el Atómico Noalla, mientras que el Portas ganó 3-5 al Alba y sigue en la pelea, y Os Raposos pone tierra de por medio sobre el descenso merced a su victoria ante el Mosteiro A Barbería de Diego por 2-7.
En Tercera, el Vilanova festejó su ascenso al golear al Carballo da Portela por 1-5, mientras que el Armenteira empató 1-1 con el Pontearnelas y da un paso definitivo para convertirse también en equipo de Segunda la próxima temporada. La próxima jornada, si puntúa en casa ante el Salud, podrá celebrar su salto de categoría.