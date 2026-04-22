Una plaza de descenso por decidir en División de Honor

El Céltiga peleará en las últimas cuatro jornadas de liga de División de Honor por conservar la categoría Aitana Vidal

El Céltiga se mantiene fuera de descenso en División de Honor pese a su derrota en A Bouza ante el Bodegón por 1-3, en una jornada en la que consumó su descenso el Portonovo. Los arlequinados perdieron 6-2 con el Chorigal Cerponzóns 6-2. La última plaza condenatoria que queda por resolver la ocupa el Sanxenxo a falta de cuatro jornadas. Perdió 7-1 con el Rápidos de Xeve y tiene dos puntos menos que el Céltiga. Cuntis y Multitiendas empataron 2-2, por lo que siguen haciendo camino a la salvación. Manu Nieto volvió a marcar para los visitantes, por lo que llega a los treinta goles.

En la pelea por el ascenso en Primera pincharon Umia y Rias Baixas. Los de Barrantes perdieron 3-2 en Bamio al encajar tres tantos en la primera parte, obra de Ivan Muñiz e Isaac Rodríguez (2). Los de Sanxenxo se vieron sorprendidos en O Revel (2-4) ante el Terras do Umia, que da un paso muy importante a la permencia. Rías Baixas y Umia siguen empatados en la pugna por la segunda plaza con 53 puntos, ya con el Atlético Combarro virtualmente campeón y ascendido a División de Honor.

El derbi local en Cambados se lo llevó el Soho ante el Albariño (1-4), por lo que los locales siguen en posición comprometida y el Soho se aúpa a la cuarta plaza.

En Segunda, el Vilagarcía aumenta a cinco puntos su ventaja sobre el Catoira al ganar 1-6 al Cultural O Revel y aprovechar el empate en As Lombas de su gran rival por la segunda plaza ante el Abalo (3-3). El Racing de Cambados mantiene en diez puntos la renta sobre el tercero porque empató en Zac ande (1-1).

Por abajo, cambio en el "farolillo rojo" tras la victoria del Xesteiras sobre el Atómico Noalla, mientras que el Portas ganó 3-5 al Alba y sigue en la pelea, y Os Raposos pone tierra de por medio sobre el descenso merced a su victoria ante el Mosteiro A Barbería de Diego por 2-7.

En Tercera, el Vilanova festejó su ascenso al golear al Carballo da Portela por 1-5, mientras que el Armenteira empató 1-1 con el Pontearnelas y da un paso definitivo para convertirse también en equipo de Segunda la próxima temporada. La próxima jornada, si puntúa en casa ante el Salud, podrá celebrar su salto de categoría.