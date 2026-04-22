El Salvamento Vilagarcía tuvo una destacada actuación en Castellón

El club desplazó a Castellón a una decena de deportistas para competir en el Campeonato de España cedida

El Club Salvamento Vilagarcía estuvo representado en el Campeonato de España celebrado en la piscina olímpica de Castellón, donde compitieron varios deportistas arousanos de edades juvenil, júnior y absoluto, con muy buenos resultados pese a no subirse al podio.

Pedro Costa y Damián Lage destacaron en la prueba de 200 obstáculos quedándose a las puertas de las medallas con un cuarto puesto en la categorías absoluta y juvenil. Lage conseguió además ser décimo en la prueba de 50 remolque juvenil. Por su parte, Yago Vicente logró la novena plaza en 200 obstáculos con el segundo mejor tiempo absoluto. Además, se metió en las finales B de 50 remolque y 100 combinada finalizando en 14º y 10º respectivamente.

Anxo Tourís fue 17º júnior en 200 obstáculos y 11º en 200 supersocorrista. Xoel Castro conseguió finalizar 10º en la prueba de 200 obstáculos y 15º en la prueba de 100 Combinada. Marcos García disputó la prueba de 200 obstáculos finalizando 17º.

La juvenil del club vilagarciano Anne Vicente fue décima en la prueba de 200 obstáculos. Mariña Cores finalizó 17ª en la prueba de 200 obstáculos y 100 combinada y 10ª en 200 súpersocorrista.

Los deportistas del Natación y Salvamento Vilagarcía también tomaron parte en diferentes pruebas por equipos. En 4x25 remolque el equipo juvenil formado por Damián Lage, Xoel Castro, Marcos García y Carlos Meroño acabaron octavos, y en 4 x 50 obstáculos fueron novenos y en 4x50 combinada, decimoprimeros. Por su parte, en el relevo absoluto fueron decimosegundos en 4x50 obstáculos y 4x25 remolque y 18º en 4 x 50 combinada.

Con esta gran experiencia en Castellón, los deportistas ponen el colofón a su temporada de piscina.