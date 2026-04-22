El Campus Pablo Coira oferta las últimas plazas de su decimocuarta edición

El campus Pablo Coira es un clásico del verano deportivo en Vilagarcía da

La decimocuarta edición del Campus Internacional de Fútbol Pablo Coira se celebrará del 29 de junio al 3 de julio en el Campo Manuel Jiménez y el Estadio de atletismo de Vilagarcía de Arousa, dirigido a niños y niñas de 6 a 17 años. Como viene siendo habitual, desde la apertura de inscripciones el Campus Pablo Coira ha tenido una gran aceptación y ya se han cubierto el 90% de las plazas ofertadas, y, previsiblemente, las plazas restantes se cubrirán en los próximos días.

El campus propone una semana de actividad deportiva centrada en el fútbol, en la que los participantes trabajarán aspectos técnicos y tácticos adaptados a su edad, en un entorno que también busca fomentar valores como el compañerismo, el respeto y la convivencia. Entrenamientos por las mañanas, competición interna por las tardes y momentos de comida y diversión en las instalaciones del Club de Tenis El Rial.

Los campers podrán elegir entre 3 modalidades: Sólo mañanas, externo (día completo) e interno (la semana en pensión completa). Además de niños y niñas de toda Galicia, habrá presencia de jugadores de Andalucía, País Vasco, Madrid, Castilla-León, Asturias, y de otros países como son Estados Unidos, Suiza, Italia o Emiratos Árabes Unidos.

Uno de los aspectos más valorados del campus será la presencia diaria de Pablo Coira, con quien los participantes tendrán la oportunidad de compartir campo y experiencias a lo largo de toda la semana. Coira trasladará a las jóvenes promesas su vivencia como jugador profesional así como su actual etapa como entrenador en el Fursan Hispania de Dubai.