El Artes celebra su ascenso a Primera tras golear al Brión

Los jugadores del CD Artes celebraron el sábado su ascenso con una goleada en Brión cedida

El Artes es nuevo equipo de Primera. El equipo ribeirense se impuso el sábado en el Municipal de Brión al equipo local por 1-4, con goles de Javier Castro, Jesús Manuel Gallego, Ángel Sobrado y Javier Bragado, por lo que alcanza los 56 puntos y asegura matemáticamente la segunda plaza en Segunda de veteranos de la delegación de Santiago a falta de un mes para el final de liga.

El CD Artes redondea una gran temporada en la que ha ganado 18 de sus 22 partidos, por lo que acompaña al Taragoña en el salto a Primera, donde cada vez se pone más difícil que coincida con A Charca Mascolor, que no tuvo opción este fin de semana ante el campeón Isorna (0-3) y sigue penúltimo a falta de cuatro jornadas para la conclusión del campeonato. Está a 9 puntos del Atlético Cruceiro, que ganó 3-0 a un Crocha virtualmente salvado, cuando restan 12 en juego, por lo que lo tiene muy difícil.

El Mirador de Padín está peleando por acabar lo más arriba posible y tiene la cuarta posición a tiro tras ganar al Conxo 4-1. El Bertamiráns está cada vez más cerca de acompañar al Isorna en el ascenso. En la máxima categoría, la División de Honor, el derbi entre el CD Boiro y el Carreira fue para los locales, que se impusieron 3-1 en Vista Alegre. El partido estuvo nivelado hasta mediada la segunda parte, cuando Tachi hizo el segundo del líder y Pajarillo sentenció poco después.

El CD Boiro llega a las últimas cuatro jornadas con la presencia en el Campeonato Gallego prácticamente asegurada y dos puntos de ventaja sobre O Pino en la lucha por el título. Por su parte, el Carreira se queda en una situación complicada, a tres puntos del Amio, que marca la permanencia. En lo que respecta al Oasis FV Boiro, empató en Negreira 2-2 y encara el último mes de liga sin urgencias clasificatorias, ya salvado y dispuesto a disfrutar de la categoría.