Cara para Tomás Currás y cruz para Rafa Izquierdo en el ITF M15 Sanxenxo

La final de dobles será el vierhes por la tarde a las 17.30 horas da

Avanza el ITF M15 en las instalaciones del CCD Sanxenxo con suerte dispar para los representantes españoles. Alejandro Manzanera es de los pocos que sobrevive en el cuadro final.

El toledano fue el primero en abrir el tercer día del torneo jugando en la pista 1 contra el esloveno Jan Kupcic, un partido que se llevó con soltura al vencer por 7-5 y 6-3. El burgalés Iván Pérez Martín cayó ante el portugués Diogo Marques por 6-4 y 7-6 (4), al igual que el catalán Carlos Giraldi que perdió por 6-4 y 6-4 su partido contra el luxemburgués Louis Van Herck.

En el caso del valenciano Carles Hernández, se resistió ante el luso Tiago Torres en un partido largo de tres sets y que finalmente perdió por 6-3, 4-6 y 6-1, lo mismo que le sucedió al canario Ian Pedersen, que no pudo con el suizo Patrick Schoen, por 6-2 y 6-3. Sin embargo, el tinerfeño ganó su partido de dobles haciendo pareja con el burgalés Mario Arce, que se enfrentaron contra el británico Rahul Dhokia y el venezolano Sebastián Pino, por un claro 6-1 y 6-2.

Por su parte, el santiagués Rafael Izquierdo perdió con el británico Henry Searle, cabeza de serie número uno, en dos sets (6-1 y 6-2). Mejor le fueron las cosas al vigués Tomás Currás, finalista el pasado año. Ganó a Francisco Faria en dos sets (6-4 y 6-1). Se medirá en octavos de final al joven tenista ruso Pavel Lagutin, que es uno de los favoritos al título y está afincado en España desde los doce años.