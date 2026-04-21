Las selecciones sub 19 de España y Portugal se enfrentan esta tarde en el pabellón de Baltar

Selección Española femenina Sub 19 de fútbol sala

El pabellón de Baltar acoge hoy el partido amistoso entre las selecciones sub 19 de fútbol sala de España y Portugal a partir de las 19 horas. Ambos equipos también se enfrentará el miércoles a la misma hora en Poio y los partidos se podrán ver a través de los canales de la RFEF.

Entre las catorce jugadoras convocadas por el seleccionador Iñigo Martínez figuran dos futbolistas del Reyco Burela FSF. Se trata de la portera cordobesa Lola Muñoz, que desde los 9 años pertenece a la estructura del club burelés y ha sido internacional en diferentes categorías inferiores y también en la absoluta; y la ala Irene Suárez, formada en el Ribadeo FS y el FSF Castro.

El resto de convocadas para esta doble cita son Marina Carrillo (LBTL Futsal Alcantarilla), Silvia Cuartero (AE Les Corts UBAE), Karen Pons (Autoescola Urgell Linyola), Aurora Campos (CD Colegio San José), Carmen Maldonado (CD Granada FS 2020), Elisabeth Pastor (Atlético Navalcarnero), Lara Rodríguez (AE Penya Esplugues),Claudia Garrido (CD Segosala), María Mallor (Entrerríos Automatización), Ruth Redondo (CFS Femenino San Fernando), María Maldonado (CD Granada FS 2020) y Eva Ardil (STV Roldán).

La entrada para el público es gratis hasta completar aforo.