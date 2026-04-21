Jéssica Bouzas se estrena a lo grande en el Mutua Madrid Open

Jéssica Bouzas celebra un punto y saca el puño durante el partido ante la brasileña Maia esta mañana en Madrid EFE

Jéssica Bouzas se estrenó con victoria en el Mutua Madrid Open al ganar a la brasileña Beatriz Haddad Maia por 6-1 y 6-1 en una hora y quince de minutos de partido. Un triunfo importante en un contexto especial. Dos años después de colarse en el cuadro final el WTA 1000 español y vencer a Paula Badosa en el estadio Manolo Santana, pista central de la Caja Mágica, la vilagarciana jugó un partido sin apenas altibajos en el mismo escenario.

Muy seria y concentrada. Fue demasiada rival para Maia, que volvió a claudicar por tercera vez ante la gallega. La de Sao Paulo, semifinalista de Roland Garros en 2023, cuando llegó a ser top diez mundial, no ha arrancado nada bien estos primeros meses de temporada. En marzo en Indian Wells también perdió en pista dura ante la vilagarciana, aunque plantando más cara que esta mañana.

La vilagarciana se sintió cómoda y confiada en su juego durante todo el partido Sergio Perez / EFEFE

Y es que Jéssica fue mejor de principio a fin. A pesar de lucir un vendaje en el muslo de su pierna izquierda, mostró un muy buen nivel físico, moviéndose mucho mejor en pista que su rival. Empezó 5-0, incomodando a brasileña en apenas 26 minutos y sacando adelante sus tres turnos al saque.

En las últimas semanas estuvo implementando cambios en la técnica de servicio, tratando siempre de evolucionar. La gallega trabajó en Sanxenxo la semana pasada, renunciando a jugar con España la Billie Jean King Cup para recargar pilas con su familia. Le vino bien, como es habitual, y lo demostró en su debut en uno de los torneos que más la estimulan al jugar en casa.

Jéssica fue conectando ganadores y aprovechando los errores no forzados de su rival (16 en el primer set). Jugando con confianza y mucha concentración. La tenista de Sao Paulo evitó el "rosco", salvando una bola de set y ganando su saque por primera vez, pero Bouzas siguió pasando el rodillo y con un revés cruzado espectacular, su séptimo winner en el primer set, se lo llevó 6-1.

Jéssica jugó con un vendaje en el muslo de su pierna izquierda Sergio Perez / EFE

Se esperaba la reacción de la carioca de 29 años en el segundo set. Y lo intentó, pero la española no bajó la calidad de su juego, constante para llevar la iniciativa y ágil de piernas para moverse en la pista. El guión fue similar al del primer set. Maia sólo fue capaz de dominar a la arousana con algún golpe ganador puntual, ya que casi todas sus tentativas se convirtieron en errores.

La tenista de Vilagarcía se llevó el segundo set 6-1 y acabó el partido con un única doble falta y sin ceder su saque. Agradeció el apoyo del público, reconoció sus buenas sensaciones de juego tras varias semanas sin competir y se fue satisfecha, pensando ya en el duelo de segunda ronda ante la rusa Diana Shnaider, número 19 del mundo.

Este primer partido en Madrid era muy importante, ya no sólo por defender 25 puntos que le permiten seguir en el top 50 del rankig, sino para espantar cualquier tipo de dudas e ir afianzando los cambios que ha realizado en los últimos meses en su equipo, ya que tras el Open de Austalia separó su camino de Róber Ortega tras dos años juntos e inició una nueva etapa, en la que el argentino Matías Cáceres es ahora uno de los técnicos que pule su juego. Esta mañana estuvo en su box, junto a la seleccionadora española Carla Suárez, trasmitiéndole órdenes y confianza.