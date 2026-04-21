El Sigaltec despide a uno de los suyos: Sabu cuelga las zapatillas

Pedro Sabugueiro durante un partido en el Sara Gómez MONICA VILA

Dicen que todo tiene un principio y un final, y Pedro Sabugueiro vive ahora el cierre de una etapa que marcó su vida. El jugador vilagarciano cuelga las zapatillas tras toda una vida dedicado al baloncesto, un deporte sobre el que construyó toda su vida.

“Llegó el momento, lo dejo porque estoy opositando y el basket ahora mismo me quita mucho tiempo. Llega un momento de madurez y todo tiene un final, mi vida ahora tiene otras demandas que no se me hacen compatibles”, dice Sabu.

“Creo que no tengo nada más que conseguir. Empecé jugando al baloncesto con mis amigos, logramos el ascenso y la permanencia juntos, no puedo pedir más”, explica el vilagarciano.

“Me quedo también con toda la gente que conseguimos enganchar este año. Yo empecé jugando en sénior con cinco personas viéndonos, y que se llenase el pabellón en todos los partidos, y que la gente se desplazase con nosotros, es una burrada”, insiste. Un nuevo camino en el que, ahora mismo, el baloncesto pasa a un segundo plano tras conseguirlo todo.

Pedro Sabugueiro durante un partido MONICA VILA

“La gente que nos viene a ver nos conoce desde pequeños, nos vieron crecer. Yo sé que en algún momento voy a volver a jugar al baloncesto, aunque sea en cinco o diez años”, explica Pedro Sabugueiro.

Si tomar decisiones nunca fue fácil, dejar atrás toda una vida supuso un punto de inflexión para el vilagarciano. “Te da pena el hecho de recordarlo todo, el basket me dio a mis mejores amigos, desde Óscar hasta Marta Nartallo o Martape, Seni o Tanya, que a día de hoy son mis pilares”, dice.

Pedro Sabugueiro durante un partido MONICA VILA

Cuestión de sangre

El baloncesto siempre estuvo presente en la vida de Pedro Sabugueiro, y es que su madre, Montserrat Abeijón, también fue jugadora. “Para mi fue como un reflejo de todo lo que vivió mi madre cuando jugaba. Te da más pena por la gente que te ha visto y apoyado durante todos estos años”, asegura.

“El baloncesto es mi vida, la construí en base a ello. No fue fácil, pero tuve que poner todo en una balanza”, dice. “La cabeza también tiene que descansar, toca empezar de cero”, explica Sabugueiro.