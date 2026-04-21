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Deportes

El Cambados fleta un autobús para la visita al Arteixo

Tendrá un precio de 10 euros y está supeditado a llegar a 40 plazas

María Caldas
21/04/2026 17:58
Cambados vs Noia
El Cambados se juega el descenso en las últimas jornadas
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El Club Juventud Cambados fleta un autobús para la visita al Atlético Arteixo, equipo al que se enfrentan los de Pénjamo este sábado a las 18:00 horas en Ponte dos Brozos. En una situación crítica por la permanencia, desde la entidad quieren que la afición continúe apoyando al equipo en las finales que restan. Así, el club pone a disposición de los aficionados el transporte por un precio de diez euros, que saldrá a las 15:30 horas do Pombal.

Los tickets para ir en el autobús hasta Ponte dos Brozos se pueden adquirir en la gasolinera Cepsa A Cabana. Del mismo modo, el desplazamiento está supeditado a que se vendan un mínimo de 40 tickets. En caso de no conseguir dicha cifra, se devolverá el dinero a los que ya lo hubieran comprado.

El Club Juventud Cambados necesita ganar los partidos que restan y que el Silva tropiece, ya que se encuentra tres puntos por debajo de la salvación.

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