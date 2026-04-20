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Deportes

Vilagarcía se rinde al éxito de Os Ingleses RC, fruto de su gran trabajo de cantera

La corporación municipal homenajeó al club vilagarciano tras su ascenso a División de Honor B

Gonzalo Sánchez
20/04/2026 20:42
Os Ingleses posa junto a la corporación municipal en la recepción que tuvo lugar esta tarde en el Concello
Os Ingleses posa junto a la corporación municipal en la recepción que tuvo lugar esta tarde en el Concello
Gonzalo Salgado
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El alcalde Alberto Varela y la corporación municipal del Concello recibieron esta tarde a una comitiva de Os Ingleses RC para rendir homenaje a la excelente temporada del club vilagarciano, que logró el ascenso a División de Honor B. 

La presidenta del club, Isabel Fernández, acompañada por miembros de la directiva y de la entidad como José Ramón Santorum, Ju, o David Losada, por el técnico David Lema y por los jugadores del primer equipo, agradeció el reconocimiento, el apoyo del Concello y puso en valor el trabajo de los jugadores amateurs que, poniendo dinero de su bolsillo, tienen un absoluto compromiso con la entidad. 

Fernández también se acordó de todas las personas que trabajan para que el club siga adelante, y también de las que lo hicieron en años anteriores.

El alcalde Alberto Varela y la corporación municipal del Concello recibieron esta a una comitiva de Os Ingleses RC para rendir homenaje a la excelente temporada del club vilagarciano, que logró el ascenso a División de Honor B

El alcalde felicitó a Os Ingleses por sus éxitos, habló del calado que ha tenido club en la ciudad después de cuatro décadas de historia y también agradeció su compromiso social para echar una mano en diferentes eventos a lo largo del año, como la Cabalgata de Reyes o la Festa da Auga.

La presidente mostró gratitud al Concello, a los jugadores, a directivos y técnicos y también a las personas que trabajaron por el club en el pasado
La presidenta mostró gratitud al Concello, a los jugadores, a directivos y técnicos y también a las personas que trabajaron por el club en el pasado
Gonzalo Salgado

Os Ingleses ganó la liga regular y llegó a la final del play-off por el título autonómico, cayendo ante el Crat. El equipo de David Lema sólo perdió dos partidos en toda la temporada, ambos en A Coruña, donde se disputó la final. El éxito de Os Ingleses es fruto de un proyecto de cantera a lo largo de los últimos años, un trabajo que se ve recompensado ahora con el salto a categoría nacional al convertirse en la referencia del rugby gallego pese a medirse a clubes de las principales ciudades de Galicia, que cuentan con más población y recursos económicos. Para el reto que les espera el próximo año necesitarán más apoyo económico.

Hubo intercambio de obsequios durante el homenaje
Hubo intercambio de obsequios durante el homenaje
Gonzalo Salgado
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