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Deportes

Un gol de Tymo salva un punto para el Portonovo en su visita a la Cultural Areas

"Las sensaciones son buenas", dice Minso tras el 1-1 en A Lomba

María Caldas
20/04/2026 06:45
Portonovo vs Villalonga
Minso durante un partido en Baltar
MONICA VILA
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LICEO-620X50

El Portonovo SD no pudo pasar del empate a uno en su visita a la Cultural Areas, en un partido muy igualado, especialmente en la primera mitad. Un gol de Tymo cuando el descanso llamaba a la puerta salvó un punto que mantiene a los arlequinados en posiciones de play-off, ocupando la cuarta plaza con 55 puntos, a cuatro de ventaja sobre el sexto.

Los locales comenzaron adelantándose en el marcador con una buena jugada colectiva en la que Yago Bravo terminó materializando para aventajar por 1-0 a la Cultural. A raíz del primer gol en contra los de Minso consiguieron tener más dominio de balón, especialmente en el campo rival, generando así más ocasiones en el área. 

Así, una situación de una presión tras pérdida ,en una muy buena acción individual de Tymo, el joven consigue finalizar muy bien al ángulo para poner el 1-1 en el marcador de A Lomba al descanso.

En la segunda mitad, ambos equipos tuvieron ocasiones para llevarse los tres puntos, pero ninguna de ellas fue lo suficientemente clara para desempatar el marcador. 

“Las sensaciones son buenas porque competimos bien un partido exigente ante un rival que se juega todavía poder hacer play-off”, comenta Minso tras el enfrentamiento. “Pudimos dominar algo más en la segunda mitad”, dice el técnico.

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