La fortuna da la espalda al Céltiga, que se despide del play-off

El Céltiga cosechó su tercera derrota seguida, la segunda en casa tras volver a quedarse sin marcar MONICA VILA

El Céltiga se despidió de sus aspiraciones de play-off al perder de forma bastante injusta y cruel ayer ante el Vilalbés en el Salvador Otero. Definitivamente el fútbol no está siendo justo en este final de temporada con el equipo de Luis Carro, que tiene la pizca de suerte que merece en cuanto a ocasiones y decisiones arbitrales.

El mejor del partido fue el portero visitante, Santomé. El Vilalbés nadó y guardó la ropa. Y es que a los tres minutos se adelantó en una acción de juego directo que permitió a Pablo Trigo plantarse en el mano a mano ante Antón en posición más que dudosa y hacer el 0-1.

El gol cambió el plan inicial loca, que deshizo su línea de tres y dio un paso adelante para buscar la remontada. El Céltiga asumió riesgos y su rival retrasó sus líneas y optó por el contraataque. El Céltiga generó juego, pero se resistían las ocasiones. Santomé detuvo la primera clara, que llevó la firma de Sobrido.

A la contra, el Vilalbés rondó el 0-2, ya que en una contra Javi Rey envió el balón fuera cuando tenía todo a favor para empujarlo a la red a puerta vacía.

En la segunda parte el Céltiga se lanzó al ataque desde el inicio, aún asumiendo riesgos. Las ocasiones se fueron sucediendo. Anxo, en un mano a mano con Santomé que el portero sacó, Sobrido y Adri Rodríguez perdonaron. El Céltiga también concedió, pero Antón mantuvo a su equipo en el partido. Al final llegó la polémica, en una caída de Arnosi, derribado por un contrario, que el árbitro no consideró punible.

El Vilalbés se afianza en zona de play-off con este resultado, mientras que el Céltiga sigue en dinámica negativa de resultados. “Estamos en un momento en el que la suerte no está de nuestro lado, creo que pusimos el ritmo al encuentro y creamos situaciones de uno contra uno a un equipo que no las permite, pero no conseguimos marcar”, lamentó Luis Carro al final del partido.