Jéssica Bouzas ya conoce rival en el Mutua Madrid Open

La tenista Jessica Bouzas Maneiro de España devuelve una bola frente a Heather Watson de Reino Unido este martes, en un partido del Mérida Open en Yucatán (México) EFE Lorenzo Hernández

Jéssica Bouzas Maneiro se medirá a la brasileña Beatriz Haddad Maia en primera ronda del cuadro final del Mutua Madrid Open, que arrancó hoy en la Caja Mágica con la disputa de los partidos de la previa. La vilagarciana se estrena ante un rival que conoce muy bien, ya que será el tercer enfrentamiento entre ambas.

Maia es la número 69 del mundo en la actualidad y llegó a ser top ten en 2023, cuando llegó a semifinales de Roland Garros. Se trata de una jugadora con bastante experiencia, a sus 29 años, a la que Jessi ganó el mes pasado en primera ronda de Indian Wells por 6-1, 6-7 y 6-1 y también hace un año en la fase clasificatoria de la Billie Jean King Cup en Ostrava, por 6-3, 4-6 y 6-4.

Este tercer duelo entre ambas será el primero en tierra batida. Bouzas Maneiro ha estado preparándose en Sanxenxo antes de viajar a Madrid para afrontar uno de los torneos que más le motiva de la temporada, por jugar en casa. Tres semanas después de su último partido en Bogotá, donde empezó la temporada en tierra batida, la vilagarciana regresa a la competición como número 50 del mundo y dispuesta a dar guerra en Madrid. En caso de superar a la tenista de Sao Paulo se mediría en segunda ronda a la rusa Diana Shnaider, número 19 del mundo.