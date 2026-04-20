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Deportes

El Villalonga celebra su permanencia virtual al ganar al Cented Academy

Un gol de Romay sentenció el partido en San Pedro

María Caldas
20/04/2026 06:30
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Romay fue el autor del gol del encuentro
Sara Padín-Villalonga FC
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El Villalonga FC consiguió su segunda victoria consecutiva. En esta ocasión, los de Roberto Lázaro vencieron por 1-0 al Cented Academy en San Pedro gracias a un gol de Romay justo antes del descanso. Los locales defendieron un partido muy igualado y con muchas disputas, sobre todo en la zona del medio campo.

Los de Lázaro buscaban que los visitantes arriesgaran con balón, conscientes de que llegaría el momento en el que el partido se les pondría de cara. Así, los celestes estaban muy atentos a los robos de balón, sin sufrir mucho defensivamente. En un córner a favor de los locales, Mateo remató a primera instancia contra el poste, pero en el rechace Romay consiguió hacerse con el esférico y poner el 1-0.

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Los aficionados no fallaron acompañando al equipo
Sara Padín-Villalonga FC

En el segundo tiempo el partido siguió con la misma dinámica. El Villalonga dominaba y estaba muy bien replegado en los tres cuartos, pero sin materializar un resultado más abultado. “Estou moi contento co traballo do equipo, vamos tratar de quedar o máis arriba posible”, comenta Lázaro.

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Capelo y Berni defienden un balón
Sara Padín-Villalonga FC
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