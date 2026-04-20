El Ribadumia no titubea y llega en lo más alto al último mes de liga

El Ribadumia llega líder a las cuatro últimas jornadas de liga Gonzalo Salgado

El Ribadumia sigue en puesto de ascenso directo a falta de cuatro jonadas para el final de liga en el grupo V de Primera Futgal. El equipo de Fran Blanco logró su decimoquinta victoria de la temporada, la quinta consecutiva, al golear 0-4 al Campolameiro, sexto clasificado en el campo de A Chanciña.

Los aurinegros aguantaron el dominio inicial de su rival y golpearon a balón parado por medio de Fernando Santaló y Félix Aguín antes del descanso, a la salida de dos córners. El equipo de Fran Blanco se mostró muy poderoso en el aspecto físico y sentenció el duelo al inicio de la segunda parte con otro tanto de Félix Aguín, redondeando el 0-4 a la hora de juego el central portonovés Nico Casalderrey.

El Ribadumia mantiene un punto de ventaja sobre el Marín, que venció 3-0 al Cordeiro en San Pedro con los goles de Pedro Espiña y Álex Rey (2). De forma que sigue el pulso por el título entre dos equipos que se enfrentarán en A Senra en la penúltima. Pero antes, el Ribadumia recibirá al Amanecer y jugará en A Estrada, mientras que los de Sergio Martín tienen un test exigente en la próxima jornada ante el Unión en Rianxo, antes de recibir al Abanqueiro.

El equipo de Luisito González empató sin goles en su visita al campo del Sport A Estrada, pero aumenta a 7 puntos su ventaja sobre el Cordeiro en la pelea por el tercer puesto que da acceso al play-off, por lo que lo tiene muy encarrilado.

El San Martín se afianza en la quinta plaza, honorífica, al conseguir su tercera victoria seguida. El equipo de Pedro Carregal ganó al Caldas en Vilaxoán por 3-2. Caamaño adelantó a los visitantes y remontaron Hugo Soto y Víctor. Pabulo hizo el 2-2 a falta de diez minutos, pero el descuento Martín Pintos dio la victoria a los rojillos.

En la pelea por la permanencia, el Unión Dena sufrió un nuevo revés al perder en As Cachizas por la mínima ante el Atlético Cuntis. Decidió un gol de Iván Folgar mediada la segunda parte, por lo que los locales caen al último puesto pero siguen a seis puntos del Valiño, que perdió 1-2 en casa con el Marcón. Por su parte, el Abanqueiro dio un paso de gigante para salvarse al ganar 0-1 a un Amanecer que sigue con vida, puesto que le separan cuatro puntos del Valiño, aunque en la próxima jornada tiene que visitar al líder.

El Pontearnelas sale de ascenso directo

En Segunda, el Pontearnelas cae a la tercera plaza al empatar 1-1 en Chan do Monte ante el Cerponzóns. Ricar, que ya lleva 22 tantos, adelantó a los visitantes, pero un gol de los locales al final saca de plazas de ascenso directo al Pontearnelas, ya que el Atlético Combarro ganó al Moraña (3-2). El Romay da un paso de gigante hacia el play-off tras ganar al Xuventude Sisán 1-0, beneficiado por la derrora del Zacande 2-4 con el Bueu.

CD Grove y Noalla mantienen el pulso

En el grupo II de la delegación de Pontevedra de Tercera Futgal, el CD Grove ganó al EFB Vilanova 3-1 en Monte da Vila y mantiene dos puntos de ventaja sobre el Noalla en la pelea por el título y el ascenso directo, a falta de tres jornadas para el final del liga. Vilanova FC, Caldas B y Catoira son los otros equipos que ocupan plazas de play-off de ascenso en estos momentos.