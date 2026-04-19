Seis razones para creer

Mario Prol volvió a ser uno de los protagonistas del partido MONICA VILA

Barraña vivió una tarde de ensueño. El equipo de José Tizón empata a 47 puntos con el Estradense por la quinta plaza tras brindar una goleada histórica ante el Atlético Arteixo por 6-0.

Un triplete de Yago García, sumado a la magia de Prol y a la audacia de Adri Castro y Juanma devuelven al Boiro a puestos de promoción con 47 puntos. Los locales anularon por completo a un Atlético Arteixo que llegaba en tercera posición y con pleno de victorias en las últimas jornadas ligueras.

Ya en la primera mitad los locales se mostraron muy superiores con y sin balón, apostando por las transiciones largas y mostrando una versión atacante que Barraña echaba de menos esta temporada.

Los boirenses comenzaron moviendo el balón con el objetivo de encontrar a Prol en el extremo derecho. Los de Posi, por su parte, ajustaron las líneas defensivas. La ocasión más clara del Boiro llegó tras un pase filtrado en el área de Yaguito a Mario Prol, que se quedó mano a mano con Hevia, quien acabó despejando.

Nieto defiende un balón MONICA VILA

Los de Tizón estaban muy atentos a los segundos balones. La recompensa llegó para el CD Boiro, que tras una recuperación de balón en el centro del campo, Adri Castro puso el balón al área para que Yaguito centrase y Juanma empujase delante de Hevia, poniendo el 1-0 en Barraña. Los locales se mostraron certeros en las transiciones largas. La llegada más clara de los visitantes fue en un córner que logró Adri Otero tras ganar el cuerpo a cuerpo a Iago Martínez.

Mario Prol defiende un balón MONICA VILA

Barraña volvía a ponerse en pie después de que Juanma robase un balón cerca del área, para que Yago ganase la espalda a la defensa visitante y enchufase el esférico con un tiro raso que coló entre las piernas de Hevia.

Adri Castro estuvo cerca de poner el tercero al descanso, con un tiro de falta directa al borde del área que se fue por muy poco por encima de los palos. El cinco tuvo otra ocasión clara en la acción inmediata, pero tardó demasiado en definir y la jugada terminó en saque de puerta. Borja Rey sacó una brillante mano de nuevo en un córner en contra. Los de Tizón respondieron poniendo el tercero en el marcador.

Adri Castro falló el penalti pero anotó en el rechace MONICA VILA

En un balón robado, Mario Prol puso de nuevo el esférico a la izquierda para Yago García, que volvió a ganar la espalda a los centrales y, de nuevo, engañó al portero en su disparo y selló su particular doblete en apenas 40 minutos. Las aguas comenzaron a revolverse cuando Hevia dejó la portería vacía para mantener el balón en los pies ante la presión de Adri Castro, haciéndole falta y viendo así la tarjeta amarilla.

Segundo tiempo

Tras el descanso, y con un marcador desfavorable, Posi comenzó a mover el banquillo en busca de soluciones. Así, Rubo y David Rojo saltaron al césped de Barraña en lugar de Iker y Pablo. Lejos de enchufarse en el partido, los visitantes vieron cómo el Boiro seguía apretando en el área. Yago García volvía a avisar en la frontal del área a pase de Prol, pero el disparo se fue rozando la escuadra.

Lejos de conformarse, los de Tizón siguieron mordiendo en el área. Tras un centro de Samu, en una jugada ensayada, Mario Prol disparó directo a portería para dejar sin opción a Hevia y poner el cuarto en el electrónico de Barraña.

Prol celebra su gol MONICA VILA

Las aguas siguieron agitándose en Barraña cuando Marcos Aller cometió penalti sobre Mario Prol. Adri Castro disparó pero Hevia despejó, pero el cinco llegó al rechace para anotar el quinto.

Mario Prol volvió a colarse en el área, pero esta vez el disparo con la derecha se fue desviado. Pasado el ecuador de la segunda mitad, los de Posi mostraron más solidez defensiva.

Lejos de conformarse con el resultado, Yago García volvió a transformarse en killer para anotar el sexto tras una falta al borde del área en la que enganchó el rechace. Con el partido ya sentenciado, los boirenses comenzaron a controlar el balón para mantener la portería a cero. Pocas fueron las intervenciones de Borja Rey durante el partido, ya que los visitantes apenas tuvieron llegadas.

Tizón, satisfecho

El técnico del CD Boiro se mostró muy satisfecho con el partido que hicieron sus jugadores, en el que fue con diferencia el mejor resultado de toda la temporada. “Creo que fue un partido redondo en el que todos disfrutamos”, dice el entrenador del CD Boiro.

“El equipo estuvo a un nivel espectacular, abrimos rápido el marcador y después cuando aún no se habían recuperado metimos el segundo con ese pase a Juanma”, destaca Tizón.

José Tizón dando indicaciones durante el partido MONICA VILA

“Ahí hubo unos minutos en los que ellos apretaron, pero creo que el tercer gol antes del descanso nos dio mucha tranquilidad para jugar una segunda parte sin presión de que se pudieran meter en el partido. Dominamos más”, explica el técnico.