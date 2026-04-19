Quedarse en Tercera pasa por no fallar hoy ante el Noia

La afición de Burgáns juega también un papel importante para el Cambados en su penúltimo partido en casa de la temporada Gonzalo Salgado

Burgáns acoge esta tarde a partir de las 17.30 horas un partido clave en las aspiraciones de salvación de los locales. El Cambados (15º con 26 puntos) recibe al Noia (17º con 19 puntos) en una final para ambos. Sobre todo para los visitantes, que en caso de derrota consumirán su descenso matemático a Prefererente. Para los de Pénjamo es una gran oportunidad de sumar de tres y mantenerse por delante de un Silva, al que le tiene ganado el golaverage, que recibe por la mañana al colista Barbadás en A Grela (12.30 horas).

El equipo de Pénjamo saltará al campo sabiendo lo que habrán hecho los coruñeses, pero al margen de esto, en Cambados saben que para quedarse en Tercera un año más hay que sacar adelante el partido de esta tarde con el apoyo de su afición, que será clave. El Noia lleva once jornadas sin ganar y sólo sumó 2 puntos de los últimos 33 en juego. Se presenta en Burgáns abatido tras caer en el derbi con el Noia, consciente de que se le han escapado ya las opciones de permanencia, y con la única baja de Tobías.

Todo lo contrario que los locales, que dependen de sí mismos. Pénjamo pierde por sanción al portero catoirense David Conde. El técnico recupera a Anxo y Seydou, que vuelven tras cumplir sanción. “ El Noia es un equipo solidario en el trabajo y con jugadores en zonas interiores con buen pie para asociar”, apunta el entrenador cambadés tras realizar el scouting del rival. “Es importante que no manejen cómodos el balón. En la parcela ofensiva tienen individuales buenas con jugadores con desborde como Rachu o presencia como Kanté”. Está por ver si juega el internacional guineano, que por circunstancias personales no siempre puede echar una mano al equipo. Se trata de un futbolista diferencial con una dilatada y brillante trayectoria por el fútbol chipriota, polaco, kazajo, chino y japonés en equipos como AEK Lanarka, Gornik Zabrze, Wisla Plock, Legia Varsovia, Kairat Almaty, Migthy Lions o Urawa Reds. Esté o no Kanté, Pénjamo pone el foco en la importancia de “tenerlos vigilados”.

Para el Cambados el partido es clave. “Necesitamos ganar y tenemos que controlar también ese aspecto emocional”. El equipo de Pénjamo ha mejorado mucho en el aspecto ofensivo en las últimas jornadas. No sólo genera más goles, también ha aumentado el acierto rematador. Ser mejor en las áreas también se presume fundamental. Tras este duelo, al Cambados le quedará visitar a Arteixo y Montañeros, que pelean por el play-off, y recibir al Arosa, que está jugándose el título. Por lo que el duelo ante el Noia parece, a priori, el más asequible.